Veli Küçük'ten flaş açıklamalar: Aziz Yıldırım, Ali Koç'u devirmek istiyor

“F.Bahçe’nin birlik ve bütünlüğü benim için her şeyden önemli oldu. Bunu korumayı da her zaman en büyük vazifem kabul ettim. Ben F.Bahçe’nin büyüklüğüne hizmet etmeyi, F.Bahçe için çalışmayı, bu çınara emek vermeyi görev bildim. Hiç yorulmadım. Önümüzdeki 2 sene içerisinde de aynı şevkle çalışacağımı taahhüt ederim.

VERDiĞiM SÖZLERi TUTTUM

Kısaca Fenerbahçe’de yaptıklarımdan bahsetmek gerekirse;

1996’da bugün konuk evi olan kulüp binasını yaptırdım, açılışını da Süleyman Demirel yaptı.

1 oyla kaybettiğim seçimin arifesinde yüzme havuzu yaptırma sözü vermiştim ve yaptırdım.

Samandıra Tesisleri’ne fazla bir maddi katkım yok ancak Ali Şen’le dönemin Maliye Bakanı İsmet Atilla ve Milli Emlak Müdürü Akif Hamza Çebi’ye giderek arsanın F.Bahçe’yi tahsisini sağladık. İlk hafriyat işlemlerini de Ali Şen’in son döneminde başlatmıştık.

1993’te Kayışdağı’nda 40 odalı, 300 kişilik konferans salonu, 2 çim, 1 halı sahayla çok büyük bir altyapı tesisi yapılacaktı, sonradan koleje çevrildi. Oraya en yüksek bağışı yapan kişi de ben oldum.