Victor Nelsson'da 8 milyon euro'luk dev uçurum
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Dünya Kupası'nda mücadele ettikten sonra sarı kırmızılıların kampına dönmüştü. Adı bir süredir Sevilla ile anılan Nelsson için İspanyol ekibi teklif artırdı ancak hala Galatasaray'ın istediğinden düşük.
Teklif yükseldi ama hala yetersiz
Galatasaray defansının bel kemiği Victor Nelsson için Sevilla bir süredir girişimlerini sürdürüyor. Marcao'nun ardından Nelsson'u da kadrosuna katmak isteyen İspanyol ekibi, ilk teklifini 13.5 milyon euro olarak iletmişti. Kademeli olarak teklif artıran Sevilla, son olarak 17 milyon euro'luk teklif yaptı.
Fark 8 milyon euro
Galatasaray ise Marcao'da düştüğü hataya düşmek istemiyor. Brezilyalı stoperin ederinden düşüğe gittiğine inanan yönetim, Nelsson'un serbest kalma maddesi olan 25 milyon euro'nun ödenmesini istiyor.
Sevilla ise şimdilik o banda çıkmadı ve aradaki fark 8 milyon euro.
Sevilla savunmada sıkıntılar yaşarken geçtiğimiz gün Marcao'yu ikinci kez sakatlığa kurban verdi. 3 ay forma giyemeyeceği öğrenilen Marcao, Sevilla taraftarının çok memnun olduğu bir transfer olmadı.
Ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 11 puanla sondan 3. sırada olan Sevilla, çıkışa geçmenin yollarını arıyor. Öncelikle savunmasını düzeltmek isteyen İspanyol devi, stoper ve bek transferine eğilmiş durumda. Nelsson için pazarlıklar sürecek.