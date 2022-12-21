Victor Nelsson'da 8 milyon euro'luk dev uçurum

Sevilla savunmada sıkıntılar yaşarken geçtiğimiz gün Marcao'yu ikinci kez sakatlığa kurban verdi. 3 ay forma giyemeyeceği öğrenilen Marcao, Sevilla taraftarının çok memnun olduğu bir transfer olmadı.

Ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 11 puanla sondan 3. sırada olan Sevilla, çıkışa geçmenin yollarını arıyor. Öncelikle savunmasını düzeltmek isteyen İspanyol devi, stoper ve bek transferine eğilmiş durumda. Nelsson için pazarlıklar sürecek.