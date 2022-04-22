Vitor Pereira 'hack' kurbanı oldu, transfer listesi ortaya çıktı! Süper Lig'den iki oyuncu var

Hack kurbanı

Brezilya'nın Corinthians takımında kariyerine devam eden Vitor Pereira, yeni takımı için transfer listesi oluşturdu. Ancak bu liste rakip takım Palmeiras'ın taraftarları tarafından ele geçirildi. Hack kurbanı olan Pereira'nın listesinde Süper Lig'den iki isim olması da dikkat çekti.