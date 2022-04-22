Vitor Pereira 'hack' kurbanı oldu, transfer listesi ortaya çıktı! Süper Lig'den iki oyuncu var
Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Brezilya Serie A ekibi Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira, burada beğendiği bazı oyuncuları takımında görmek istiyor. Pereira'nın transfer listesi rakip takım taraftarı tarafından hack'lendi ve o isimler ortaya çıktı.
Hack kurbanı
Brezilya'nın Corinthians takımında kariyerine devam eden Vitor Pereira, yeni takımı için transfer listesi oluşturdu. Ancak bu liste rakip takım Palmeiras'ın taraftarları tarafından ele geçirildi. Hack kurbanı olan Pereira'nın listesinde Süper Lig'den iki isim olması da dikkat çekti.
Samuel ve Rosier'i istiyor
Pereira'nın, eski takımı Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel ve Beşiktaş'tan Valentine Rosier'i listesine eklediği görüldü.
Hack olayını paylaşan gazeteci Albert Mullin, "Corinthians menajeri Vitor Pereira'nın transfer listesi, Palmeiras taraftarı tarafından hack'lendi" notunu düştü.
Transfer başarısı sağladı
Pereira Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamış ve takımın performansındaki dalgalanmalar dikkat çekmişti. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe'ye Osayi Samuel, Kim Min Jae, Miguel Crespo gibi önemli oyuncular kazandırmış ve transfer konusundaki başarısı dikkat çekmişti.
Fenerbahçe'nin bu oyunculardan ciddi kâr etmesi bekleniyor.
Güney Kore pazarını takipte
Pereira'nın yeni listesinde Rosier ve Samuel'le beraber Güney Kore'den oyuncular olması da göze çarptı. Pereira Fenerbahçe'nin başındayken takıma Güney Koreli başka oyuncuların da gelebileceği yazılmış ve Kim'den alınan verim dolayısıyla buna sıcak bakılmıştı.
Listenin görünen kısmında Ulsan Hyundai'den Won Sang Um ve Suwon Bluewings'ten Kim adında bir oyuncunun olduğu görüldü.