Weghorst'un 'antrenman' sözleri ortalığı karıştırmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Wout Weghorst artık Manchester United forması giyiyor. Hollandalı golcü İngiltere ilk röportajını Sky Sports'a verdi.

United'a transfer olma macerasını anlatırken kullandığı bir cümle ise Türkiye'de yanlış anlaşıldı ve infiale neden oldu.

"Antrenman günü" karmaşası

Weghorst, Manchester United'ın kendisiyle iletişime geçtiği anı anlatırken, İngilizcesi "I was in the evening and was already quite late and i was texting a little bit with my agent and because i was not so happy training session. I was a little bit complaining to be honest" olan cümleler kurdu.

Açıklamanın Türkçesi: Bir akşam üstü saat neredeyse geç olmak üzereydi ve menajerimle mesajlaşıyordum. Antrenman gününden ötürü çok da mutlu değildim ve dürüst olmak gerekirse biraz söyleniyordum.

Bu cümlede geçen "i was not so happy, training session" cümlesi ise yanlış anlaşıldı ve "Türkiye'deki antrenman kalitesinden memnun değildim" anlamı çıkarıldı. Oysa Weghorst, sıkıntılı geçen bir antrenman gününü kastederek "Menajerimle mesajlaşıyordum, antrenman günü sonrası pek de mutlu değildim" diyordu.

"Burada geriye gidiyorum"

Bu yanlış anlaşılmaya ise Hollandalı oyuncu hakkında Beşiktaş'tan ayrılmadan önce çıkan bir haberin sebep olduğu düşünülüyor. O haberde Weghorst'un yönetimle görüşerek, "Burada geri gittiğimi fark ettim. Yetersiz idman yapıyoruz. Kısacık milli takım kampında, buranın birkaç katı fiziki güç katan çalışmalar oldu. Kariyerime burada devam etmek istemiyorum. Ailem ile karar verdim. Ara dönemde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edilmişti.