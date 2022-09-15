Yönetimin Gomis planı: Galatasaray için bir futbolcudan fazlası!

Bu sezon da Galatasaray'da en golcü isim olan tecrübeli oyuncu, saha içi tavırlarıyla da yönetimi hayran bıraktı. Gomis, başta mutsuz Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Yunus, Nelsson, Hamza, Berkan gibi genç isimlere büyük destek veriyor.