Yönetimin Gomis planı: Galatasaray için bir futbolcudan fazlası!
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ilerleyen yaşına rağmen beklenenden çok daha fazlasını veriyor. Sadece golleriyle değil takım içerisindeki rolüyle de takdir toplayan Gomis, yönetimi harekete geçirdi.
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis parlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılara geçen sezonun devre arasında gelen ve ikinci defa Galatasaray forması giyen Gomis, 14 maçta 9 gollük katkı sağlamıştı. Yeni sezon öncesi yolların ayrılması planlanırken, Gomis'in performansı nedeniyle takımda kalmasına karar verilmişti. Gomis, pişman etmedi.
Bu sezon da Galatasaray'da en golcü isim olan tecrübeli oyuncu, saha içi tavırlarıyla da yönetimi hayran bıraktı. Gomis, başta mutsuz Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Yunus, Nelsson, Hamza, Berkan gibi genç isimlere büyük destek veriyor.
Oyuncuların sorunlarıyla ilgilenen Gomis, takımdaki birlik, beraberlik ve arkadaşlık ortamının oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Son oynanan Kasımpaşa maçında bu sezon ilk kez gol atan ve morallenen Kerem Aktürkoğlu'ya koşan Gomis, genç isimle uzun uzun gol sevinci yaşamıştı.
Yönetimin Gomis'in bu "takımın ağabeyi" rolünden çok memnun olduğu ve aktif kariyerini bitirince de takımda kalmasını istediği öğrenildi. Fransız oyuncu lider karakteri, pozitif kişiliği ve başarılı futboluyla kulüpte kalabilir.
Gomis bu sezon Galatasaray'da 6 maçta 4 golle oynuyor. 37 yaşındaki oyuncu sezona Seferovic'in arkasında yedek olarak girmişti ancak formuyla formayı aldı ve ilk 11'e yerleşti.