Yunus Akgün'den transfer açıklaması: Galatasaray'ı memnun edecek bir teklif gelirse...

Soru: Montella sana neler kattı?

Taktik olarak ve oyun içinde enerjimi doğru kullanmam ile ilgili çok büyük katkısı oldu bana hocamın. Yeteneklerimi doğru ve zamanında nasıl kullanmam gerektiğini ilk günden beri bana anlatarak ve öğreterek beni geliştirmeye devam ediyor. Taktiksel yönden ondan çok şey öğrendim.