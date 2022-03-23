Yunus Akgün'den transfer açıklaması: Galatasaray'ı memnun edecek bir teklif gelirse...
Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, iki sezondur Adana temsilcisinde fırtınalar estiriyor. İlk sezon takımın küme yükselmesinde pay sahibi olan Yunus, bu sezon ise Demirspor'un Süper Lig başarısında rol oynuyor. Milli davet alan Yunus Akgün için İtalya iddiaları da var ve genç oyuncu bunu değerlendirdi.
"Montella'nin güveni olumlu etkiledi"
Fanatik'ten Yakup Çınar'a konuşan Yunus Akgün'ün sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Soru: 8 gol, 14 asistlik performans. Nasıl açıklarsın?
Geçen sezon Adana Demirspor’da yaşadığımız şampiyonluk senesinde de 7 gol 1 asistle oynamıştım. Bana verilen güveni en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Geçen sene özgüvenim hocalarım ve başkanın bana inanmasıyla arttı ve bu sezon da kaldığı yerden devam etti. Bu sezon özellikle hocamın bana güvenmesi performansımı olumlu yönde etkiledi.
"Taktik açıdan büyük katkısı var"
Soru: Montella sana neler kattı?
Taktik olarak ve oyun içinde enerjimi doğru kullanmam ile ilgili çok büyük katkısı oldu bana hocamın. Yeteneklerimi doğru ve zamanında nasıl kullanmam gerektiğini ilk günden beri bana anlatarak ve öğreterek beni geliştirmeye devam ediyor. Taktiksel yönden ondan çok şey öğrendim.
"Balotelli ile abi-kardeşi gibiyiz"
Soru: Balotelli ile aranızdaki ilişki nasıl?
Son derece yakın bir ilişkimiz var. Ağabey - kardeş gibiyiz ve bana özellikle saha içinde tecrübelerini aktarıyor ilk günden beri ve ondan her antrenmanda bir şeyler öğreniyorum.
"Değerlendirebiliriz"
Soru: Montella etkisiyle İtalya'dan sana ilgi var. Ne düşünüyorsun?
Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum ve sene sonunda kulübüme döneceğim. Avrupa’ya transfer olmak ya da beğenilmek, izlenmek çok güzel ama sezon bittiği zaman ben hâlâ Galatasaray’ın oyuncusuyum. Avrupa konusunda kulübümü de mutlu edecek bir teklif gelirse, menajerim ve ailemle bunu değerlendiririz.
"Galatasaray taraftarı bana hep destek oldu"
Soru: Galatasaray taraftarına bir mesajın var mı?
Onlar, ben altyapıda oynarken bile bana çok destek oldular ilk günden beri. Umarım Galatasaray formasıyla tekrar onlarla Ali Sami Yen’de yeniden bir araya gelir, başarılı sezonlar geçirip, kupalar kazanırız.