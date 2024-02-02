Galatasaray'da Bakambu sonrası yeni forvet hamlesi!

Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zorlu bir şampiyonluk yarışı içerisinde. Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, forvet transferi için harekete geçti. Cimbom, Premier Lig'den sürpriz bir isimle temas kurdu.

Haberin Devamı

Real Betis'in talip olduğu Cedric Bakambu'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın sürpriz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki forvet için teklifte bulunduğu belirtildi.

YENİ FORVET İNGİLTERE'DEN

Galatasaray, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Carlos Vinicius için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibiyle bu sezon 13 maçta görev alan ve bu maçların sadece 2'sine 11'de başlayan Brezilyalı golcü için Fulham, 2.5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, sarı-kırmızılı ekip daha düşük bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

Brezilyalı forvetin Fulham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

BREZİLYA BASINI DA YAZDI!

UOL Esporte'den Bruno Andrade'nin haberine göre Galatasaray Brezilyalı forvet Carlos Vinicius'u Fulham'dan sezon sonuna kadar kiraladı. Carlos Vinicius'u Brezilya ekipleri Bahia ve Palmeiras da istiyordu.

Santos altyapısında futbola başlayan Carlos Vinicius daha sonra Palmeiras, Caldense, Anapolis, Real SC, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham ve PSV Eindhoven'da forma giydi.