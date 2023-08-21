Galatasaray'ın yeni transferi Ziyech şaşkın! 'Beklemiyordum'

Galatasaray taraftarlarının arasına giren ve tribünden üçlü çektiren Hakim Ziyech, o an yaşadıklarını anlattı. Faslı yıldız, Galatasaraylı taraftarların kendisini şaşkına uğrattığını itiraf ediyor. Bu haberin yanı sıra Galatasaray'a dair diğer önemli gelişmeler de haberimizde.

TRANSFER HAFTASI

Okan Buruk’un söylemiyle ‘orta sahaya ikinci Torreira’yı arayan’ Galatasaray, kilit transferde bu haftayı hareketli geçirecek. Erden Timur’un hayali olan Ryan Gravenberch için Liverpool ve Manchester United gibi İngiliz devlerinin atak yapması sonrası bu transfere artık imkansız gözüyle bakılıyor. Orta saha listesinde ön plana çıkan diğer oyuncular Ndombele, Saul Niguez ve Rodrigo de Paul... Dört koldan temasları sürdüren Galatasaray’ın transfer sihirbazı Erden Timur’un, henüz ismi düşmeyen büyük yıldızlar için de çok gizli bir operasyon yürüttüğü öğrenildi. Cim Bom, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda 6-8 numara pozisyonuna nokta atışı takviye yapmak istiyor.

VERRATTİ YOKLANDI AMA...

Öte yandan PSG’nin İtalyan yıldızı Verratti için de girişimlerde bulunan, hatta flaş transferlerde büyük payı bulunan menajer Gardi’yi görevlendiren Galatasaray Yönetimi, transferdeki Arap rüzgârına takıldı! Fransız basınında çıkan haberlere göre, Al Ahli ile PSG arasında görüşmeler sürüyor. Verratti’ye ise 23 milyon Euro maaş teklif edildi.

SANCHEZ’İN TALEBİ 4 MİLYON EURO

Orta sahanın yanı sıra stoper bölgesine de transfer yapacak olan Galatasaray’da gündemdeki oyunculardan Davinson Sanchez’in yıllık maaş isteğinin 4 milyon Euro olduğu öğrenildi. Tottenham ile 1 yıl kontratı kalan ve takımdan ayrılabileceği konuşulan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Avrupa’dan da talipleri bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, stoper transferini orta saha takviyesinden sonra gerçekleştirmeyi düşünüyor.

ZİYECH ŞAŞKIN

Hakim Ziyech’i alarak bomba transferlerine bir yenisini ekleyen Galatasaray, Rams Park’ta eşi benzeri görülmemiş bir şova imza atarak, Trabzonspor maçının ardından Faslı yıldızı tribüne çıkarmıştı. Kulüp profesyonelleri eşliğinde Ultraslan’ın bulunduğu kale arkası tribününe giren ve amigoların yer aldığı setin üstüne çıkan Ziyech ile taraftarlara yıllarca unutulmayacak bir sürpriz yapıldı. Derbi zaferinin ardından üçlü çektiren Cim Bom’un yeni yıldızına sahadaki futbolcular da eşlik etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından ise bu anların hikayesi paylaşıldı. Galatasaray’ın tanıtım videosu Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, Ziyech duygularını şöyle anlattı:

‘ASLA UNUTMAYACAĞIM’

“Benim için de sıra dışı bir tanıtım oldu. Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Galatasaray taraftarının iyi olduğunu gelmeden biliyordum. Pek çok şey okumuş ve duymuştum. Ancak bu kadarını beklemiyordum. Asla unutulmayacak bir andı. Hayatım boyunca o anı hatırlayacağım.”