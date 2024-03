Hakem Meler tarihi fırsatı kaçırdı

Trabzon’da maç tatil edilmeli miydi? Osayi ve Batshuayi’nin yumruk ve tekmeleri ekranlara yansıdı. Josef örneği var, Fenerbahçeli oyuncular ceza alacak mı, almalı mı?

COŞKUN TÜRK: Yakın zamanda futbol terörünü vahşice yaşayan hakem Halil Umut Meler tarihi bir fırsatı kaçırdı. Maçı tatil etseydi, bu belki de dönüm noktası olacaktı. Hem maç sonu olayların çıkmasını engelleyecekti hem de bundan sonrası için çok iyi örnek olacaktı. Osayi ve Batshuayi’nin, Josef örneğinde olduğu gibi PFDK’ye sevk edilmesi muhtemel. Bakalım nefsi müdafaa bu kez gözetilecek mi?

FAİK GÜRSES: Artık yolun sonuna geldik. Hiçbir takımın gözünün yaşına bakılmamalı. Öyle bir ceza verilmeli ki ibretlik olsun. Maçın tatil edilmesi, maç sonu olaylarının önüne geçecekti. Halil Umut Meler yapamadı.

ŞORAY UZUN: Trabzon- Fenerbahçe maçının neresini tutsak elimizde kalıyor. Osayi ve Batshuayi’nin yumruk ve tekmeleri var evet. Bu eylemi kim yaparsa yapsın ceza almalı. Ama bizim ülkede ceza alacak diyemiyoruz. ‘Birileri federasyondan birilerine tokat atabilir’ lafı ne ceza aldı mesela?

LİVAKOVİC HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti zor kurtardı. Altay’ı gönderen, İrfan Can’ı yedek bırakan Fener’de Livakovic’in performansını nasıl buluyorsunuz?

COŞKUN TÜRK: Livakovic büyük uğraşlar sonunda uzun süre Fenerbahçe’nin kalesini koruyacak biri olarak transfer edildi. Ancak performansı vasatı aşamadı. Bu saatten sonra da kale İrfan Can’a emanet edilmez. Livakovic’le sezon bitecek.

FAİK GÜRSES: Livakovic kapattığı köşeden ilk golü yedi. İrfan Can ise Livakovic gelmeden performans olarak haklı bir yerde duruyordu. Livakovic isim ünvanından aldığı güçle kaleye geçti. Bence biraz kenarda soluklanması gerekir.

ŞORAY UZUN: Altay ile taraftarın arasındaki bağ kopmuştu ve Altay gitti. Nereye gitti? Manchester United’a! İrfan Can iyi kaleci mi? Kesinlikle evet. Livakovic alınmalı mıydı? Bu fiyata değil. Peki İrfan Can, Livakovic’ten daha iyi bir kaleci mi? Kesinlikle evet. Niye İrfan Can oynamıyor? Eee Türk de ondan. Yabancılarda herhalde boncuk var.

SAHAYA GİRMENİN MAZERETİ YOK

Trabzon bu kadar vahim bir tablo varken, “Şapkadan çıkan tavşan” paylaşımı yaptı. Uğurcan ve Bardhi başta, “Taraftarı tahrik ederseniz böyle olur” cinsinden açıklamalar yaptı.

COŞKUN TÜRK: Olayları böyle geçiştirirseniz, hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Bu, deyim yerindeyse tribüne oynamaktır ve çok tehlikeli bir oyundur.

FAİK GÜRSES: Demek ki Trabzonspor’da herkesin koma hali devam ediyor. Oyunu 2-2’ye getiren aynı oyuncular. Neyin tahriki? Hakem faktörü iki takım için de geçerli. Beşiktaş yıllar önce ekmek arabasıyla havaalanına kaçırıldı. Maçları tatil edildi. Sahaya kasatura bile atıldı. Bu camia bu sancılı ortamı kabul etmiyor. Derhal olaya karışanların futbolla ilgisinin kesilmesi gerekiyor.

ŞORAY UZUN: Haklılar... Deplasmanda Trabzonspor gibi bir rakibi ne güzel yenmişsin. Taraftar (haklı ya da haksız) barut fıçısı. Git soyunma odana çılgınca sevin. Ama tribünlere o hareketi yapamazsın. Bunun adı ağır tahrik olur. Bu arada; taraftar ‘ne olursa olsun’ sahaya Gİ-RE-MEZ! Girmeyecek!

BÖYLE GİDERSE DAHA KÖTÜLERİ DE YAŞANIR

Trabzon’da taraftar sahaya girdi, katliam olabilirdi. Trabzon’daki Fenerbahçe maçlarında bu görüntü ne zaman bitecek? Taraftar takıma zarar verdiğini ne zaman anlayacak?

COŞKUN TÜRK: Böyle giderse maalesef çok daha üzücü, telafisi mümkün olmayan olaylar yaşanır. Ne zaman Trabzon’daki Fenerbahçe maçları rakip takım seyircili ve olaysız biter o zaman Türk futbolunda ilerlemeyi konuşuruz. Trabzon taraftarı bu anlamda maalesef takımına büyük zarar veriyor.

FAİK GÜRSES: TFF ve PFDK bu maçın görüntülerini en ayrıntılı biçimde incelemeli. Günlük 20 TL yevmiye ile özel güvenlik adı altında teçhizatsız çocukları maça getirirseniz olacağı budur. Sopalı adamlar bu araç ve gereci nasıl buldu. Açık bir güvenlik zafiyeti var. Şimdi nasıl futbolcuları kovaladıklarını ballandıra ballandıra anlatacaklar. Cehalet çok kötü bir şey.

ŞORAY UZUN: Ben bu maçtan sonra ligler külliyen tatil edilsin diye düşündüm. Öyle ara verme falan da değil ha! Toptan iptal edilsin, olsun bitsin. Hemen yarın birileri ölmeden bir takımı şampiyon ilan etsinler olsun bitsin.

YEDİĞİNDEN FAZLA ATINCA SORUN YOK

Galatasaray, Kasımpaşa önünde zor anlar yaşadı, kalesinde 3 gol gördü. Kazandı, neyi doğru yaptı? Goller yedi, neyi yanlış yaptı?

ŞORAY UZUN: Galatasaray yediğinden fazlasını attı. Geçen hafta burada yazmıştım, ‘Gerekirse Icardi stoper oynayacak, takım yediğinden fazlasını atacak’ diye.

COŞKUN TÜRK: Deyim yerindeyse çatır çatır ve çok zevkli maç oldu. Kazandı, mücadeleden yılmadığı ve şampiyonluk inancını tam olarak ortaya koyduğu için. Goller yedi, savunmasındaki zaaflar çok net ortaya çıktı. Okan Buruk savunma zaaflarına mutlaka çare bulmalı.

FAİK GÜRSES: Kazanırken bir galibiyet inancı ve yüreği ile oynadı. Savunma sezon başından bu yana aynı golleri yiyor ve hata yapıyor. Sezonun yapılan yıldız transferleri bu galibiyet için gerçekleşmişti. İşte size sonuç.

SEYRANTEPE’DEKİ DERBİ UNUTULMAZ OLUR

Bu gidiş, şampiyonluk düğümünün Seyrantepe’deki finalde çözüleceğini gösteriyor. Trabzon maçından örnekle o maç da maç olmaktan çıkar mı?

ŞORAY UZUN: O maç Trabzon’daki gibi maç olmaktan çıkmaz. Bu ezeli rekabet gelip tek bir maça bağlanmaz. O statta Fenerbahçe şampiyon olursa ne stat yakılır ne de ışıklar kapatılır. Fenerli topçuların da tribünlere ‘hareket çekeceğini’ sanmıyorum. Ortam gerildi, ama iki kulübün mazisi bu pespayeliğin altında kalmayacak kadar kıymetli.

COŞKUN TÜRK: Görüntü o, şampiyonluk düğümü Seyrantepe’de çözülecek. Umarım olaylarıyla değil, futbol adına uzun süre unutulmayacak bir derbi olur. Yeter ki o maça kadar futbolumuzda sağduyu hakim olsun.

FAİK GÜRSES: Daha öncede yazdım. Seyrantepe’deki maçın hakem ve VAR triosu yabancı olmalı. Aksi halde o maç bitmez. Türk hakemlerinin halini görüyorsunuz.

SANTOS’UN SÖZLERİ ZÜĞÜRT TESELLİSİ

Beşiktaş’ta Santos, Galatasaray ve Antalya maçlarında iyi oynadıklarını söyledi. Bu maçlarda Beşiktaş’ın iyi oynadığına taraftar inanmıyor, siz ne diyorsunuz?

FAİK GÜRSES: Yönetim geleli 3 ay oldu. Takım da hoca da meydanda. Kral çıplak anlayacağınız. Santos sadece yenildikleri 3 maçta iyi oynadıklarını söylüyorsa tedaviye muhtaç durumdadır. Azıcık Antalyaspor maçının ikinci yarısı o kadar. Sezon sonunda bu ‘Amca’ ile vedalaşılmazsa yeni sezona da erken elveda diyebilir Beşiktaş. Bir de transfer sorunu var. Yeni Svensson’lar, Musrati’ler bulunmaz inşallah.

COŞKUN TÜRK: Santos’un sözleri züğürt tesellisi bile değil. Beşiktaş iyi oynadı diyor ama buna kendisinden başka inanan yok. Santos’la olmadı, yeni sezonda da olacak gibi durmuyor.

ŞORAY UZUN: Ben ne diyeyim? Bu soruya ‘kibar’ bir yanıtım yok maalesef. Sadece; Beşiktaş efsanesinin niye Antalya kulübesinde, onun olması gereken kulübede de niye Santos’un olduğunu sorgulayıp durdum kendi kendime.