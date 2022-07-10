Henry Onyekuru transfer için İstanbul'a geldi! Yeni takımı...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Heny Onyekuru'nun transfer görüşmeleri yapmak adına İstanbul'a geleceği belirtildi.
10 Temmuz 2022 , Pazar 08:25
Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.
4 TAKIMA TEKLİF EDİLDİ
Yıldız oyuncunun, Adana Demirspor başta olmak üzere 4 Süper Lig takımına önerildiği belirtildi.
Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.