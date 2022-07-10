Spor Henry Onyekuru transfer için İstanbul'a geldi! Yeni takımı...
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Henry Onyekuru transfer için İstanbul'a geldi! Yeni takımı...

Spor

Henry Onyekuru transfer için İstanbul'a geldi! Yeni takımı...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Heny Onyekuru'nun transfer görüşmeleri yapmak adına İstanbul'a geleceği belirtildi.

10 Temmuz 2022 , Pazar 08:25

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

4 TAKIMA TEKLİF EDİLDİ

Yıldız oyuncunun, Adana Demirspor başta olmak üzere 4 Süper Lig takımına önerildiği belirtildi.

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Acun Ilıcalı: Doğukan Sinik transferinde sona geldik İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor’dan Doğukan Sinik’in transferinde son aşamaya geldiklerini, bunun dışında birkaç oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Takımın yeni transferi Ozan Tufan ise Fenerbahçe’de yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu belirtti.
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