Henry Onyekuru transfer için İstanbul'a geldi! Yeni takımı...

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

4 TAKIMA TEKLİF EDİLDİ

Yıldız oyuncunun, Adana Demirspor başta olmak üzere 4 Süper Lig takımına önerildiği belirtildi.

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.