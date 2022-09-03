Icardi ile anlaşma tamam! Bonservis detayı: PSG ve Galatasaray..

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Süper Lig devinin bu transfer için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı. İşte dev transferin detayları...

Galatasaray'da kurmaylar Okan Buruk'un planları arasında yer almayan oyuncularla yollarını ayırdı. Süper Lig devinde sözleşmesi sona eren Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la vedalaşıldı. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed kiralık olarak takımdan ayrıldı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu Charleroi tarafından kiralandı. Süper Lig devinde gösterdiği performansla dikkat çeken Marcao, Sevilla'nın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar bu transferden kasasına 12 milyon euro koydu.

YILDIZLAR İMZA ATTI

Süper Lig devinde transfer planlamasında yıldız isimlere ağırlık verildi. Dries Mertens, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ile kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de gösterdikleri performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la derin bir kadro oluşturuldu. Öte yandan Süper Lig devi orta saha kurgusuna AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna dahil etti.

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Mauro Icardi'nin bu sezon ayrılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in yer aldığı forvet hattına fırsat transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarını hızlandırmıştı. Galatasaray bu doğrultuda mutlu sona ulaştı.

MAURO ICARDI, G.SARAY'DA

Süper Lig devi bu doğrultuda uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint Germain'le anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin de kısa bir süre önce devreye girdiği Arjantinli golcüyle yapılan pazarlıklarda el sıkışıldı. Süper Lig devinin Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.

PSG'DEN OPSİYON TALEBİ



Galatasaray ve Paris Saint Germain arasındaki kiralık anlaşmasına Ligue 1 devinin satın alma opsiyonu maddesi de ekletmek istediği öğrenildi. Paris Saint Germain'in 30 milyon euroluk talebine sarı-kırmızılılar olumsuz yanıt verdi. Galatasaray ve Paris Saint Germain arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin bulunmayacağı kaydedildi.

3.5 MİLYON EURO

Paris Saint Germain'de bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon 200 bin euro kazanan Mauro Icardi'ye Galatasaray'ın ödeyeceği maaş belli oldu. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcünün 3 milyon 500 bin euroluk maaşını karşılayacağı kalan bölümün Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği aktarıldı.

PSG'DEN DEV BONSERVİS

Mauro Icardi profesyonel futbolculuk kariyerine Vecindario altyapısında başladı. Yıldız futbolcu daha sonra Barcelona, Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain formaları giydi. Ligue 1 devi, 2020-2021 sezonu başında Inter'e 50 milyon euro ödeyerek Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

29 yaşındaki santrforun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Arjantin Milli Takımı'nın formasını 8 kez giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. (Milliyet)