Icardi'nin mutsuzluğunun sebebi belli oldu! Son iki maçta direkt soyunma odasına gitmişti

Sparta Prag maçındaki harika performansı ve son dakikalardaki olağanüstü kurtarışıyla dikkat çeken, Galatasaray Kaptanı’nın sezon sonu bitecek sözleşmesi yeniden gündeme geldi.

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Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un, 13 yıldır başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven ile görüşerek, "Devam etmeni istiyoruz. Galatasaray’da çok önemli işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da gayet iyi. Birkaç sene daha neden oynamayasın?" dediği öğrenildi.

Timur’un, buna ek olarak, "Para konusunu da dert etme. İstediğin rakamı sana vereceğiz" ifadelerini kullandığı da belirtildi. Daha önce, profesyonel kariyerini ülkesinde futbola başladığı kulüp olan Montevideo Wanderers takımında sonlandırma kararı alan 37 yaşındaki eldivenin, Galatasaray’ın teklifine sezon sonuna yakın yanıt vereceği merak konusu oldu.

Türkiye’de ve Galatasaray’da son derece mutlu olduğu belirtilen tecrübeli kalecinin, ailesiyle birlikte karar vereceği ifade edildi.

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ICARDI'NİN DERDİ WANDA NARA

Galatasaray’da son iki maçtır direkt soyunma odasına giden Mauro Icardi’nin mutsuzluğunun sebebi belli oldu. Sparta Prag maçında galibiyeti getiren golü atmasına karşın, bundan mutlu olmayan ve takım sevinçlerine katılmayan Arjantinli forvetin dönem dönem olduğu gibi eşi Wanda Nara ile sorun yaşadığı öğrenildi.

İkili, geçtiğimiz yıllarda da yine sıkıntı yaşamış ama konu tatlıya bağlanmıştı. Arjantinli forvetin, son dönemdeki performansından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de böyle bir tavır içinde olabileceği belirtildi.

ASLAN'DAN DUBLE KAZANÇ

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşan ve maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ülke puanı açısından Türkiye’ye iki büyük kazanç sağladı. Cim-Bom’un galibiyeti sonrası Türkiye’nin UEFA ülke puanı 37 bin 600’e yükseldi, 9. sıradaki yeri ise değişmedi. Ülkemizin ardında 11. basamakta takipte bulunan Çekya’nın ülke puanı ise 34 bin 550’de kaldı.