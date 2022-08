Jorge Jesus mucizesi! Sahada Obradovic etkisi yarattı

Uzun süren ikna görüşmelerinin ardından haziran ayı başında Fenerbahçe’nin başına getirilen Jorge Jesus’un kısa süre içinde oynattığı Futbol ve camiaya sunduğu zevk veren. hırslı, öz güvenli, sistemli, iddialı ve golcü takım çok beğenildi. Yeni Fenerbahçe geride kalan 9 resmi maçta 24 gol atarak 2.66 gol ortalamasıyla taraftarları mest ederken 8 karşılaşmada kaybetmedi. 5 galibiyet, 3 beraberlik aldığı bu seride tek mağlubiyetini normal süresi 1-1 biten Dinamo Kiev rövanşında yaşadı.

FUTBOLCULAR 'BABA' GİBİ GÖRÜYOR

Her maçını kapalı gişe oynayan Kanarya’da taraftarın da Jorge Jesus’a olan güven ve sevgisi her geçen gün biraz daha artıyor. Antrenmanlarda ve maç sırasında futbolculara isteklerini ve uyarılarını sert jest ve mimiklerle anlatması zihinlere Fenerbahçe Beko’nun unutulmaz koçu Zeljko Obradoviç’i getirirken mikrofon uzatılan her futbolcunun Portekizli teknik adam Jesus’u baba gibi gördüğünü ifade etmesi başarının sırrı da biraz olsun ortaya çıkıyor.

ÇALIŞMAYANA TOLERANS YOK

Çalışmayana, forma istemeyene, sözünü dinlemeyene toleransı olmadığı bilinen Portekizli teknik adam, Fenerbahçeli futbolcular üzerinde kurduğu sevgi-saygı ve otoriteyle dayalı bağla, sarı lacivertli camiada özlenen birlikteliği kısa süre içinde kurmuş gibi gözüküyor. Bu başarılı gidişatın kalıcı olması ve şampiyonlukla taçlanması için ciddiyetini asla bozmayan, futbolcularla diyaloğunda kimseye taviz vermeyen Jorge Jesus, takımını her maça farklı taktik dizilişiyle ama aynı disiplinle hazırlıyor.

İŞTE JESUS'UN DOKUNUŞUYLA FENERBAHÇE'DE DEĞİŞENLER

1- Her maçta rakip kaleyi ablukaya alan, hücum kimliği yüksek, izleyene zevk veren golcü bir Fenerbahçe yarattı. 9 maçta atılan 24 golle ‘Santrforu yok’ diye eleştirilen sarı lacivertli ekibi Avrupa’nın en golcü takımlarından biri haline getirdi. 24 golün 13’ünü Süper Lig’de ağlara gönderen sarı lacivertliler en skorer takım olarak öne çıkarken en yakın rakibine de 5 fark attı.

Kimi oynatsa çıkanı aratmıyor

2- Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, D. Kiev maçında gördüğü kırmızı kartla kulübeye demir atan İsmail Yüksek, gönderilecekler listesinin en başında görülen Maurico Lemos, takıma yeni katılan Ezgjan Alioski veya bir başka oyuncu. Jesus formayı kime uzatsa o futbolcu canla başla oynuyor, oyuna giren çıkanı kesinlikle aratmıyor. Öyle ki Jesus 9 maçta 27 oyuncuya görev verirken 18’inden skor katkısı aldı.

Şampiyonluğa herkes inanıyor

3- Takımı, taraftarı motive eden iddialı açıklamalarla kenetlenmiş bir takım ve kenetlenmiş bir camia olma yolunda önemli adımlar atılmasını sağlayan Jorge Jesus, herkes şampiyonluğa şimdiden inandırmış durumda.

Sahada Obradovic etkisi yarattı

Jorge Jesus, parkede büyük başarılara imza atan Obradoviç’in bir benzeri olarak görülüyor. Taraftar Obradoviç’in bir benzerini yıllardır yeşil sahada görmek isterken Jesus, tatlı-sert-otoriter ama aynı zamanda babacan tavırlarıyla bu boşluğu doldurmuş durumda. Obradoviç 4 lig, 3’er Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan F.Bahçe, EuroLeague’de üst üste 4 Final Four ve 1 şampiyonluk yaşarken hedef futbolda Jesus’la benzer bir performansa ulaşmak

Duran toplar artık büyük tehlike

F.Bahçe bu sene hiç bir duran topu gelişi güzel kullanmıyor. Takımın Samandıra’da ciddi şekilde duran top çalıştığı, duran toplarda bu yıl en az 4-5 farklı varyasyonları olduğu görülüyor. Pedro’nun da takıma katılmasıyla birlikte duran top organizasyonlarında İrfan Can. Pedro, Arda, Zajc, Lincoln, Mert Hakan, Valencia ve etkili kornerleriyle Rossi öne çıkan isimler. (Spor Arena)