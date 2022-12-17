Jorge Jesus'un transfer planı belli oldu! Savunma detayı
Fenerbahçe’de ara transfer döneminde öncelik stoperde olacak. Forvet konusunda eldeki güçlü alternatifler sayesinde ilk olarak savunma hattına takviye yapılması planlanıyor.
Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları için düğmeye basıldı. Hem iç hem de dış transferde planlarını hazırlayan sarı-lacivertlilerde çalışmalar da somutlaşmaya başladı.
Dış transferde ilk hedef savunma hattı olacak. Fenerbahçe’de stoper hattına mutlaka bir isim eklenecek. Zira hücumda çok sayıda alternatif olması sebebiyle forvet transferi öncelik değil.
Çünkü zaten halihazırda iyi bir kamp geçiren Serdar Dursun, sakatlıktan güçlü dönen Joshua King, joker gibi hücumun her yerinde oynayabilen Rossi, Dünya Kupası’ndan erken dönen Batshuayi ve Valencia hücum hattındaki güçlü alternatifler. Ayrıca sakatlanan Joao Pedro’nun da 3 ay sonra takıma dönerek, sezonun ikinci yarısında sahaya çıkması sözkonusu. Bu nedenle transferde ibre stoper hattına daha yakın duruyor.
Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus da elindeki mevcut hücum oyuncularının performansından ve çalışmalarından memnun. Fenerbahçe’de bu sezon Valencia, King, Batshuayi, Serdar Dursun, Pedro ve Rossi’den oluşan hücum hattı resmi maçlarda toplamda 33 gol attı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda salı günü İstanbulspor’u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları düzelen Luan Peres ve Nazım Sangare takımla çalışmalara başladı. Uzun zaman sonra takıma katılan Peres ve Nazım’a takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi. Jorge Jesus da Peres ve Nazım’ı alkışlarla karşıladı.
Gustavo Henrique, FB TV’ye konuştu. Brezilyalı stoper, “Futbolcular olarak taraftarlarımızla yeniden buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Ritmimizi yakalıyoruz. Lideriz, lider kalmak zordur. Ama bizim en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu” dedi.
Gustavo Henrique, Dünya Kupası finali içinse, “Bir Brezilyalı olarak Arjantin’in kazanmasındansa Fransa’nın kazanmasını tercih ederim” yorumunu yaptı.
Senad Ok /Milliyet