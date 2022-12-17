Jorge Jesus'un transfer planı belli oldu! Savunma detayı

Çünkü zaten halihazırda iyi bir kamp geçiren Serdar Dursun, sakatlıktan güçlü dönen Joshua King, joker gibi hücumun her yerinde oynayabilen Rossi, Dünya Kupası’ndan erken dönen Batshuayi ve Valencia hücum hattındaki güçlü alternatifler. Ayrıca sakatlanan Joao Pedro’nun da 3 ay sonra takıma dönerek, sezonun ikinci yarısında sahaya çıkması sözkonusu. Bu nedenle transferde ibre stoper hattına daha yakın duruyor.

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus da elindeki mevcut hücum oyuncularının performansından ve çalışmalarından memnun. Fenerbahçe’de bu sezon Valencia, King, Batshuayi, Serdar Dursun, Pedro ve Rossi’den oluşan hücum hattı resmi maçlarda toplamda 33 gol attı.