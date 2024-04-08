Kartal'a Meksikalı golcü

Beşiktaş’ta sezon sonunda büyük bir yaprak dökümü bekleniyor. Aboubakar ve Muleka gibi forvetler dahil 10 yabancısını gönderecek olan Kartal, Fulham’ın Meksikalı golcüsü Raul Jimenez’i gündemine aldı. İngiliz ekibi ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmak isteyen 32 yaşındaki Jimenez ile temasa geçildi. Teknik direktör Julen Lopetegui ile yıldızı barışmayan Jimenez’in bonservis bedelsiz transferi mümkün görünüyor.

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22 MAÇTA 5 GOL ATTI

Daha önce Wolverhampton, Benfica, Atletico Madrid formaları da giyen Jimenez bu sezon Fulham ile 22 maçta 5 gol attı. Kısa süreler şans bulmasının kendisini memnun etmediğini belirten Jimenez ayrılık isteğini de yönetime iletti. Raul Jimenez’in Meksika Milli Takımı ile de 101 maçta 29 golü bulunuyor.