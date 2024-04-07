Kartal'da Sergen sesleri! Kadro yapılanmasına başladı

Sezona Şenol Güneş ile başlayan, Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe ile devam eden Beşiktaş, son olarak Fernando Santos ile anlaşmıştı. Portekizli teknik adam da hem sonuçlar hem futbol olarak geçer not alamadı. Yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Kartal, efsane oyuncusu Sergen Yalçın’ı gündemine aldı. Antalyaspor’da devam edip etmeyeceği Beşiktaş’a bağlı olan Yalçın’ın kadro yapılanması konusunda çalışmalar yaptığı da iddia ediliyor. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Sergen Yalçın’la görüşeceğiz. Kararına saygı duyarız” dediği öğrenildi.

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KADRO YETERSİZ DEĞİL

Başkan Hasan Arat’ın Sergen Yalçın ile önümüzdeki günlerde baş başa görüşmesi bekleniyor. Beşiktaş’a şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın’ın, “Konu Beşiktaş olunca pazarlık söz konusu bile olmaz. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini kimse bilemez” dediği öğrenildi. Yalçın’ın Beşiktaş’ın kadrosunun çok yetersiz olduğu yolundaki eleştirilere katılmadığı, “Birkaç nokta transferi ile şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulabilir” ifadeleri de camiada konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜSÜ BUKSA

Yeni sezona yeni kadro ile girmek isteyen Beşiktaş’ta transferde ilk hamle forvet konusunda olacak. Listenin başında ise Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor’da forma giyen Adam Buksa var. 1.91’lik Polonyalı forvet için Beşiktaş’ın 5 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Sezon başında Fransız ekibi Lens’ten satın alma opsiyonlu kiralanan 27 yaşındaki forvetin de Beşiktaş’ı istediği öğrenildi. Her iki kanatta da oynayabilen Buksa bu sezon 28 lig maçında 13 gol atıp, 2 asist yaptı.

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KAZANDI, MUTLU ETMEDİ

Beşiktaş, hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri’nde karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. İstanbulspor, 26. dakikada Modestas Vorobjovas’ın golüyle öne geçti. Kartal 75’te Enes Çinemre, 85’te de Cenk Tosun’un golleriyle kazandı. Chamberlain yaklaşık 3.5 ay sonra sahalara dönerken Beşiktaş maça Ersin, Baran, Tayyip Talha, Worrall, Umut Meraş, Amartey, Demir Ege, Chamberlain, Serkan Emrecan, Muleka ve Cenk 11’i ile çıktı.