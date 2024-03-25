Kartal'dan üçlü atak! Santos özel olarak istedi

Ligde ilk 3’e girmek ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak dışında hedefi kalmayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için gaza bastı. Teknik direktör Fernando Santos’un istediği bölgeler için 3 isim ön plana çıktı. Forvet Marko Arnautovic, ön libero Carvalho ve merkez orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için çalışmalar başladı. Inter, sezon başında Bologna’dan 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı 34 yaşındaki oyuncu için teklifleri bekliyor.

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NOKTA ATIŞI YAPILACAK

Beşiktaş’ın ikinci ve üçüncü hedefi ise William Carvalho ve Orkun Kökçü ile orta sahayı sağlama alma. Devre arasında da istenen ancak alınamayan Carvalho’nun Real Betis’ten ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş milli ön liberoya yıllık 2 milyon euro vermeye hazır. Diğer isim ise Benfica’da kadro dışı kalan Orkun Kökçü. Piyasa değeri 30 milyon euro olan 23 yaşındaki merkez orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

GHEZZAL’DA OPSİYON BİTTİ

Beşiktaş, 5 maç daha oynaması halinde sözleşmesi uzayacak olan Ghezzal ile görüşerek opsiyonu kaldırdı. Böylece 31 yaşındaki oyuncunun kalan maçlarda oynamasının önünde engel kalmazken, sezon sonunda ayrılması da daha kolay olacak. Sezon sonunda Ghezzal’a büyük ihtimalle veda edilecek.

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ŞİLİLİ STOPER TAKİP EDİLİYOR

Stoper de isteyen Beşiktaş’ta gündeme Monaco’nun Şilili oyuncusu Guillermo Maripan gelmişti. Piyasa değeri 10 milyon euro olmasına rağmen sözleşme bitimine bir yıl kalması nedeniyle Monaco’nun 29 yaşındaki oyuncu için daha uygun bir rakamı kabul edeceği belirtiliyor.

ARNAUTOVİC

Avusturyalı forvet 1.90 metre boyunda. Rotası ya Türkiye ya da Suudi Arabistan olacak.