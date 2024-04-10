Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe U19 Kaptanı ile ne konuştu? İşte o diyalog

Fenerbahçe’nin Süper Kupa’dan çekilmesinin ardından en çok tartışılan konulardan biri, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun, sarı-lacivertli futbolcularla yaşadığı diyalog olmuştu.

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Sarı-kırmızılı oyuncunun, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu’nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun" dediği iddia edilmişti. Emirhan’ın da takım arkadaşlarına bu sözleri aktardığı belirtilmişti.

Maçtan sonra de Emirhan’ın, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" demesi üzerine kulüp yetkilileri bu durumu Kerem’e sordu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize ‘hoş geldiniz’ dedim. 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmamıza gerek yok' ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu" yanıtını verdi.

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"ÇALIŞILMIŞ BİR GOL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, yaptığı, “Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?” açıklaması, Fenerbahçelileri kızdırdı.

U19 Takımı’nın bir maçtan çıkıp diğerine geldiği, futbol oynamak için sahada olmadıklarını dile getiren sarı-lacivertli cephe, "Çalışılmış bir gol attılar düşüncesi var. Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş. Ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum. Neden topu dışarı atayım' diyor" diyerek Okan Buruk’a tepki gösterdi.

"SENİNLE BİR DAKİKA"

Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa’ya uzanacak olan Galatasaray’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu. GS Store’da tişörtler 599 TL (Çocuk 549 TL)’ye satışa çıkarıldı.

Bilindiği gibi Cim-Bom, bir dakika içerisinde golünü atmış, bunun sonrasında da Fenerbahçe sahadan çekilmişti.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Süper Kupa finalinde, Galatasaray karşısında sahadan çekilen Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan sevkte, sarı-lacivertlilerin 'müsabakayı terk etmeleri' nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildiği açıklandı. İlgili maddede, "Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır" ifadesi yer alıyor.

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Kaynak: Milliyet