Trabzon’da koridorda neler yaşandı? Osayi-Samuel baygınlık geçirmiş

Tüm Türkiye, pazar gecesinden bu yana Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayları konuşuyor. Hem maç esnasında hem de bitiş düdüğüyle birlikte yaşananlar günlerdir kamuoyunda gündemi meşgul ediyor. Televizyonlarda sürekli saha içindeki olaylar ekrana getirilirken soyunma odası koridorlarında yaşananların detayları da ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle tünelden içeri giren Fenerbahçeli futbolculara, koridorda bulunan bazı görevliler saldırdı. Saldırının şiddetiyle kafasını duvara çarpan Osayi, kısa süreli baygınlık geçirdi.

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BİTKİN HALDELERDİ

Kaptanlar Dzeko ile Tadic, takım arkadaşlarını güçlükle soyunma odasına götürdü. Livakovic, saha içinde aldığı darbelerin şokunu yaşarken herkes savaştan çıkmış gibi bitkin haldeydi. Yaşanan olayları ekranlardan takip eden oyuncuların aileleri, sürekli onlara ulaşmaya çalıştı. Birkaç futbolcu, telefonda görüştüğü ve sürekli ağlayan çocuklarını zor sakinleştirdi. Yaklaşık 3 saat soyunma odasında adeta kilitli kalan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra stattan ayrılıp geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul’a döndü.

AVRUPA FIRSATI KAÇIRMADI

Trabzonspor’un, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta çıkan olaylar gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken yaşananlar, Türkiye için olumsuz yorumları da beraberinde getirdi. Avrupa basını, Türkiye’de son dönemde yaşanan şiddet olaylarını yeniden okurlarına servis etmeye başladı. Yapılan haberlerde yakın zamanlarda Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca’nın, hakem Halil Umut Meler’e saldırdığı belirtilirken hafta sonu oynanan derbide taraftarların sahaya girerek futbolcuları linç etmeye kalkıştığı vurgulandı. Türk taraftarların fanatik tavırlarıyla ön plana çıktığı belirtilen haberlerde Fenerbahçe’nin Union Saint Gilloise ile oynadığı karşılaşmada yaşananlara da yer verildi.

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BAZILARI SAĞDUYULU

Sarı-lacivertlilerin, taraftarlarının tribünde yaktığı meşaleler nedeniyle 3 maç deplasmana seyirci götürememe cezası aldığı aktarılırken Türkiye’nin EURO 2032’ye ev sahipliği yapması sorgulanmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Türkiye, EURO 2032’ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı kazanmıştı. Avrupa basını şimdiden, 2032 yılında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’de oynanacak maçlarda taraftar olayları yaşanabileceğini dile getirmeye başladı. Ancak birtakım medya grubu ise yaşanan olayları münferit olarak değerlendirip bu durumun EURO 2032’yi etkilemeyeceğini duyurdu.

BEŞ KİŞİLİK EKİP GÖREVDE

İçişleri Bakanlığı, 3’ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon’da görevlendirdi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon’a ulaşan heyet, müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.

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FUTBOLCULARA SORUŞTURMA YOK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı derbinin ardından sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu belirtti. Bakan Tunç’un “Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur” sözleri dikkat çekerken Fenerbahçe’den buna karşılık, “Sayın bakanımızın Fenerbahçe’yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklaması bizi derinden yaralamıştır” çıkışı geldi. Ardından Bakan Tunç, “Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Şu ana kadar 38 kişinin kimliği tespit edildi” açıklaması ile bir bakıma düzeltme yayımladı.

NEFSİ MÜDAFAA İÇİNDELERDİ

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Fenerbahçe’de sportif direktör Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyuncuların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Branco, “Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim” dedi.

ALMANYA’DAN GELMİŞ

Olaylı derbide maç bitimiyle sahaya inen maskeli bir taraftar dikkat çekmişti. Tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.’nin, Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi. Polisin gözaltına aldığı H.Ç.’nin, maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.