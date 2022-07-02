Listenin en tepesinde o var! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü İtalyan golcü!

Bruma, Lincoln ve Emre Mor transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalya basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor.

'LİSTE BAŞI'

Sarı-lacivertlilerin İtalyan golcüye teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca Monaco ve West Ham'ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Yayıncı kuruluşun haberinde ise İtalyan yıldızın, Fenerbahçe'de Transfer listesinin başında yer aldığı vurgulandı.

28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon Torino'da 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.