Livakovic'i yukarı çekme hamlesi! Yeni hoca geldi

Fenerbahçe’de Livakovic için seferberlik ilan edildi. Özellikle uzaktan yediği gollerle eleştirilen ve birçok maçta konsantrasyon kaybı yaşadığı gözlemlenen Hırvat kaleci, tanıdığı bir isme emanet ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim, kaleci antrenörü Sandro Zufic ile anlaştı. 44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor’da görev almıştı.

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O dönemden sonra başka bir takımda çalışmayan UEFA A Lisansı’na sahip Zufic, Dinamo Zagreb’de Livakovic’in 3 yıl hocalığını yapmıştı. İstanbul’a gelerek teknik ekibe dahil olan Zufic, tecrübeli kaleciyi mental anlamda yukarı çekmek için çaba gösterecek. Hırvat antrenör; Livakovic için daha önce, “Fenerbahçe’de mükemmel bir kariyerinin olacağını düşünüyorum. Psikolojisi güçlü, karakteri düzgün bir oyuncu” açıklamasını yapmıştı.

FRED GÜN SAYIYOR

Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası Fred, takıma dönmek için gün sayıyor. Samsun maçında sakatlandıktan sonra ligde 4 haftadır görev alamayan Brezilyalı futbolcunun, önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşması planlanıyor. Sarılacivertliler, sambacının yokluğunda orta alanda hayli sıkıntı yaşamıştı.

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MERT Mİ OSAYİ Mİ?

Kanarya’da teknik patron İsmail Kartal, bu kez de sağ bekte ikilem yaşıyor. Mert’in performansından memnun olan tecrübeli hoca, Osayi’nin Afrika Kupası’ndan dönmesiyle kimi oynatacağı konusunda kararsız kaldı. Yerli kontenjanında olması nedeniyle Mert’in formaya bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.