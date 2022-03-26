Mesut Özil'in yeni adresini böyle duyurdular! 'İsmail Kartal'a krampon fırlattı'
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Alman basını Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması sebeplerini ortaya çıkardı. Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmanın detayları aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması Alman basını başta olmak üzere İngiltere ve İspanya'da da gündem oldu. Kadro dışı kararlarının sebepleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Alman basını Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmayı ve tartışmanın tüm ayrıntılarını ortaya çıkardı.
Ayrıca Bild gazetesi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia ederken yıldız oyuncunun yeni rotasını da açıkladı.
Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." denildi.
MESUT ÖZİL'DEN PAYLAŞIM VE İLK AÇIKLAMA
Kadro dışı kararından bir gün sonra Mesut Özil'den imalı bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu resmi sosyal medya hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Play Spor'un özel edindiği bilgiye göre Mesut Özil; 'Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu.' dedi.
Almanya'da yayın yapan Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşananları detaylandırdı. Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil, Konyaspor'la oynanan karşılaşmada soyunma odasında İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti ve ardından kramponlarını yere fırlattı. Olayın maçında devre arasında mı yoksa maç sonunda mı gerkeçleştiğine dair bilgi verilmedi. İki isim arasında gerilimin yükseldiği iddia edildi. Bilindiği üzere Mesut Özil, Konyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınmıştı.
Bild'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;
"Edindiğimiz bilgilere göre Mesut Özil soyunma odasında kramponlarını yere fırlattı Kartal'a Almanca küfür etti. İsmail Kartal'ın da uzun süredir Mesut Özil'den memnun olmadığı söyleniyor. Özil'in son şikayetlerinin bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor."
BILD, MESUT ÖZİL'İN YENİ ROTASINI DUYURDU
Bild'de yer alan haberin detayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi. Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor." ifadelerine yer verildi.
DER SPIEGEL: "HİKAYE BİTİYOR"
Almanya'nın bir diğer önemli haber sitelerinden Der Spiegel, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in yol ayırmında olduğunu iddia etti. Peter Ahrens imzalı haberde "2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki hikaye son buluyor." ifadelerine yer verildi.
Son dakika: Mesut Özilin yeni adresini duyurdular Olay iddia: İsmail Kartala Almanca küfürler edip kramponunu fırlattı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, Sarı Lacivertlilerle çıktığı 37 karşılaşmada 9 gol atarken 3 asist üretebildi.
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