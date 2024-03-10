Seriye devam

Galatasaray’ın maç fazlasıyla 5 puan önde lider olması nedeniyle Kanarya, mutlaka kazanmak zorunda. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Her kulvarda gücümüzü sahaya yansıtmak için büyük uğraş veriyoruz. Avrupa’da bizi favori görmeyenleri yanılttık. Artık bu karşılaşma geride kaldı. Camianın özlemle beklediği Süper Lig şampiyonluğu için bugün Pendik karşısından 3 puanla ayrılmanın ve zirve yarışından kopmamanın mücadelesini vereceğiz. Kıran kırana savaş vereceğinizden şüphem yok. Her kulvarda yolumuza kazanarak devam etmeliyiz” dedi.

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SARI KART ALARMI

Gelecek hafta Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder kart görmesi halinde Trabzon’da yok. Sakatlığı bulunan Becao da sarı kart sınırında.

GÖZLER CENGİZ’DE

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 15’inde ilk 11’de yer aldı. 26 yaşındaki milli oyuncu, 9 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. İsmail Kartal’ın bugünkü en önemli kozlarından biri yine Cengiz olacak.

FENERBAHÇE İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, ilk şubesini İzmir’de büyük bir coşkuyla açtı. Açılışı yapan Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’nin birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Ayrışma Fenerbahçe’ye zarar verir. Kim Fenerbahçe’nin başarısını istemiyorsa şerefsizdir. Ne başkanlık sorunu var ne de başka bir şey. Lig ve Avrupa’da şampiyon olma şansımız var. Bunun için mücadele etmeliyiz” dedi.

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