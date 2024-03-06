Süper Lig şampiyonunu ilan ettiler! Alacağı puan bile belli

Son veriler ışığında yapılan araştırmaya göre Galatasaray, 100 puanla mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe’nin 97 puanla ligi ikinci sırada bitireceği ön görülürken 66 puanla Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor da 65 puanla dördüncü sırayı elde edecek. Değerlendirmede ayrıca İstanbulspor, Pendikspor, Hatayspor ve Karagümrük’ün küme düşerek Süper Lig’e veda edeceği tahmininde bulunuldu.

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TEK RAKİBİ INTER

Galatasaray, bu sezon savunma performansı ile Avrupa’da zirveyi zorluyor. 28 haftada 15 gol yiyen sarı-kırmızılılar, maç başına kalesinde 0.53 gol gördü. Cim Bom, bu oranı ile Avrupa’nın 10 ligi baz alındığında en iyi savunma yapan ikinci takım oldu. Zirvede 27 maçta 13 gol yiyen ve 0.48 ortalama yakalayan Inter var.

NEREDESİN ICARDİ?

Şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Galatasaray’da Icardi’nin formsuzluğu can sıkıyor. Performansında büyük düşüş olan Arjantinli forvet, son 9 maçta iki kez rakip ağları sarsarken gollerden birini penaltıdan attı. Yeni transfer Vinicius’un istenilen düzeyde olmaması nedeniyle forvette alternatifsiz olan Icardi için özel çalışma programı hazırlanacak.

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