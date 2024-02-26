Szymanski için çılgın bonservis! Avrupa'nın dev takımlarıyla masaya oturacak

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Szymanski, sezona harika bir başlangıç yaparak taraftarlarını adeta mest etti. Ancak Polonyalı yıldız, son haftalarda ilk maçlardaki formunu kaybetti ve İsmail Kartal tarafından, Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

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OYUNA SONRADAN GİRDİ, GALİBİYET GELDİ

Oyuna sonradan dahil olan Szymanski, Kasımpaşa mücadelesinin 1-0'dan 2-1 kazanılmasına gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı, ancak oynadığı futbolla ilerleyen haftalara yönelik umut verdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe’de harika bir sezon geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, 40 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

PREMIER LİG DEVLERİNİN GÖZDESİ

Fenerbahçe yönetimi, onun yeniden formunu kazanmasına ve sezon başındaki performansına dönmesini umut ederken Avrupa devleri, Szymanski için şimdiden sıraya girdi. Özellikle Premier Lig'in dev takımları Polonyalı yıldızı transfer etmek için girişimlere en kısa sürede başlayacak.

LEVERKUSEN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

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Bayern Leverkusen’in altyapı sportif direktörü Slawomir Czarniecki, vatandaşı Sebastian Szymanski’yi yakından takip ettiklerini söylemişti.

KAPIŞMA YAŞANACAK

24 yaşındaki oyuncunun performansı inişte olmasına rağmen Avrupa’nın devlerini cezbetmeye devam ediyor. TEAMTalk’ta yer alan habere göre Sebastian Szymanki için yaz transfer döneminde büyük bir kapışma yaşanacak.

İTALYANLAR DA DEVREDE

İngiliz devleri Arsenal, Manchester United ve Tottenham ile İtalyan ekipleri İnter ve Milan’ın Sarı-Lacivertliler’in yıldızını kadroya katmak istedikleri vurgulandı.

30 MİLYON POUND

Fenerbahçe, geçen yaz Szymanski için Dinamo Moskova’ya 9 milyon 750 bin Euro (330 milyon 678 bin TL) ödemişti. TEAMTalk’a göre Sarı-Lacivertliler, Polonyalı yıldızı isteyen takımlarla pazarlık masasına 30 milyon Pound’luk (1 milyar 172 milyon TL) taleple oturacak.