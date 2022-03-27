Valerien Ismael Beşiktaş'a ilk teşhisi koydu: Kondisyon
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael takımın başına geçeli henüz 48 saat oldu. Ismael, az sayıda idmanda takımını izlemesine rağmen ilk teşhisi "kondisyon" oldu. Maç kasetlerini de analiz eden Fransız hoca, takımına kondisyon yüklemesi yapacak.
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in takımda tespit ettiği ilk ve en can alıcı detay kondisyon eksikliği oldu.
Ismael milli aranın sonuna kadar taktik antrenmanlardan ziyade kondisyon çalışmaları yapacak.
Beşiktaş sezona Sergen Yalçın'la başlamıştı ancak Yalçın, yeni sözleşme görüşmelerinde yönetimle ortayı bulamadığı için göreve oldukça geç başlamış ve takıma da geç dahil olmuştu.
Beşiktaş'ın sezon öncesinde yaşadığı o boşluğun takım kondisyon ve sezon performansı olarak negatif etki ettiği düşünülüyor.
Ismael ise bu sezon sonuna kadar hem takımı tanıyacak hem de yeni sezona bir nevi hazırlık süreci geçirecek. Yaz dönemiyle beraber Ismael'in tüm detaylara hakim olması ve yeni transferlerle beraber yeni sezona iddialı girmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarla iki antrenmana çıkan 46 yaşındaki teknik direktör, takımın fizik ve kondisyonunu iyileştirmek için özel çalışma programı hazırladı. Ismael, dünkü idmanda düz koşuyu es geçerken direkt istasyon çalışması yaptırarak oyuncularına antrenmanların çok yorucu ve sert geçeceğinin mesajını verdi.
İstanbul'a iki yardımcısıyla gelen Fransız hocanın ekibine kulüp de bünyesinden üç antrenör dahil etti. Sezon sonu Jack Riley'i de ekibine katacak olan Ismael'in, bu süreçte teknik kadroya ekleme yapıp yapmayacağına karar vereceği belirtildi.