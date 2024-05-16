Zaha'dan 10 milyon euro

BİLET 50 BİN TALEP 150 BİN

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Fenerbahçe’yi konuk edeceği maçta 1 puan alması halinde 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray’da derbi çılgınlığı yaşanıyor. Cim Bom’da 33 bin kombine sahibi bulunuyor. Dün GS Bonus Kart sahiplerine öncelik satışa çıkan biletler anında tükendi. Şimdiden biletli sayısı 40 bine ulaştı. Bugün ise derbinin biletleri genel satışa sunulacak. Fiyatı 1300 TL ve 30 bin arasında değişen biletlerin tükenmesine kesin gözle bakılıyor. Böylece sarı-kırmızılı taraftarlar, Rams Park’ı tıka basa dolduracak. 2400 Fenerbahçeli de stadyumda yer alacak. Bu arada sezonun final maçına talebin 150 bine kadar çıktığı öğrenildi.

OKAN BURUK 1 ADIM ÖNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta rakip oldu. Buruk’un takımları 3, Kartal’ın ekipleri de 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi.

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ZANİOLO’DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa’ya kiralanan Nicolo Zaniolo’dan kötü haber geldi. Liverpool maçında sakatlanan Zaniolo’nun ayağında kırık tespit edildi. 1 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın İtalya ile EURO 2024’te forma giyemeyeceği açıklandı. Bu gelişmeler üzerine Aston Villa’nın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.