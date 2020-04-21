Spora başlamanın tam zamanı

Evlerde kaldığımız bu günlerde küçük egzersizlerle spor yapıp hem bedenimizi, hem de zihnimizi dinç tutabiliriz... Evde düzenli egzersiz yapmak, kilomuzu kontrol edebilmemiz dışında, sağlık açısından da oldukça önemli. Bunun için geliştirilen platformlar, kullanıcıların dışarıdaymış gibi evde spor yapmalarını da sağlıyor. Akıllı telefon uygulamalarında yer alan videolu hareketler, kullanıcıların evde yaptıkları hareketlerle formda kalmasını sağlıyor. Kısacası evde spor yapmak için sunulan birçok farklı çözüm var.

Evde yapılan spordan verim alabilmenin püf noktası; doğru kıyafeti seçebilmek… Hem sağlığı korumak, hem de motivasyon ve dayanıklılığı artırmak adına, spor malzemelerini seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunuyor. Bol kıyafetler rahat hareket etmeyi engellerken diğer yandan da performansı negatif etkileyebilir. Bu sebeple spor kıyafetlerini seçerken içinde rahatlıkla hareket edilebilecek esneklikte olmasına dikkat etmelisiniz. Avon, özellikle bu günlerde evde hareket edilmesini savunarak, spor taytlar, spor üstler ve sporcu sütyenleriyle kadınları spora teşvik ediyor.