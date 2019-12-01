Sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı. Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.





Bakan Kasapoğlu: Acımız çok büyük

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'dan, Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."





THF'den taziye mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kadınlar İkinci Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazada ilk belirlemelere göre 2 sporcumuz hayatını kaybetti. 4 sporcumuzun da yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."