Futbol Sporda koronavirüs önlemi: Çok sayıda maç ertelendi

Sporda koronavirüs önlemi: Çok sayıda maç ertelendi

Futbol

Sporda koronavirüs önlemi: Çok sayıda maç ertelendi

Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.

10 Mart 2020, Salı 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Koronavirüsün etkilediği ülkelerde futbol organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar şu şekilde:

1- İspanya La Liga'da maçlar 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak.

2- Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

3- Portekiz'in en önemli iki ligi Liga NOS ve LigaPro'da maçların ikinci bir emre kadar seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.

4- Japonya J Ligi'nde ilk olarak 18 Mart olarak açıklanan iptal kararı, 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Japonya J Ligi'nde maçlar 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

5- Polonya Ekstraklasa'da maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacak.

6- LASK Linz ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı seyircisiz oynanacak.

7- Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart'ta oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off yarı finali müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında 18 Mart'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.

9- İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, liglerin 3 Nisan'a kadar askıya alınmasının ardından 15 Mart'a kadar idman yapmayacağını duyurdu.



İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
İstanbul'daki final seyircisiz olabilir: Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar seyircisiz oynanacak?
İlgili Haberler
İtalya'da Serie A dahil tüm spor etkinlikleri durduruldu
İlgili Haberler
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Bize 'VAR' dendi...
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ronaldinho'nun yattığı hapishanede futbol turnuvası yapılacak