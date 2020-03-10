Sporda koronavirüs önlemi: Çok sayıda maç ertelendi
Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.
10 Mart 2020, Salı 18:25 Son Güncelleme:
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Koronavirüsün etkilediği ülkelerde futbol organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar şu şekilde:
1- İspanya La Liga'da maçlar 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak.
2- Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
3- Portekiz'in en önemli iki ligi Liga NOS ve LigaPro'da maçların ikinci bir emre kadar seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.
4- Japonya J Ligi'nde ilk olarak 18 Mart olarak açıklanan iptal kararı, 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Japonya J Ligi'nde maçlar 3 Nisan'a kadar askıya alındı.
5- Polonya Ekstraklasa'da maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacak.
6- LASK Linz ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı seyircisiz oynanacak.
7- Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart'ta oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off yarı finali müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.
8- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında 18 Mart'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.
9- İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, liglerin 3 Nisan'a kadar askıya alınmasının ardından 15 Mart'a kadar idman yapmayacağını duyurdu.
İSTANBUL (DHA)