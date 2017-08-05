Spordan önce içtiğinizde gösterdiği etkiye inanamayacaksınız!



Kansere sebep olur mu?



Spor öncesi kahve tüketimi yağ yakımını hızlandırır mı?

Yapılan son çalışmalarda günlük 1-2 fincan kahve tüketiminin metabolizma hızını %10’a kadar arttırmada etkili olacağı yönünde. Yani gün arasındaki molalarınızın birisinde 1 fincan kahve ile dinlenebilirsiniz. Ancak kahvenin içerisinde bulunan kafein ve tanen gibi karaciğerimizde metabolize olan maddelerin karaciğeri yorup yağ yakımını baskılamaması için günde en fazla 2-3 fincan tüketmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken başka bir nokta ise çözünebilir kahvelerin içerdiği katkı maddesini almamak adına makina veya Türk Kahvesi tüketmeniz…Kahvenin 1 fincanında ortalama 150-550 mg antioksidan bulunmaktadır. Siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay gibi içeceklerden de alabileceğimiz antioksidanlar vücudumuzun en cesur savaşçılarıdır. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girer ve hücrelere zarar vermelerini önler. Bu özellikleriyle hücrelerin anormalleşme yani tümör oluşturma risklerini ve hücre yıkımını da azaltır. Böylece daha sağlıklı ve yaşlılık etkilerinin minimum olduğu bir hayatın kapılarını açar. Yani kısaca kahve antioksidan etkisi sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir.Yapılan son çalışmalar, spor öncesi kafein tüketiminin yağ yakımını %10-15 oranında arttırdığını gösteriyor. Nasıl mı? Kahve, kanda dolaşan yağ asitlerinin artmasına sebep oluyor. Böylece spor yapan kişinin daha uzun sure performans göstermesine yardımcı oluyor. Kahveyi spor öncesi mi, sonrası mı içelim derseniz; tercihim öncesi tüketilmesi çünkü içerisindeki kafeinin algı düzenleyici yapısı, beyne giden sinir algılarını uyarıp uyandırır. Tabi ki içtiğiniz kahvenin sertliği de çok önemli. Gün içerisinde tükettiğiniz kahveler az kavrulmuş yani hafif veya orta sertlikte, spor öncesi tükettikleriniz ise daha fazla kavrulmuş, sert kahveler olmalıdır.