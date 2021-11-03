Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk oluyor.
03 Kasım 2021, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
51.dk: Sporting top çevirerek Beşiktaş yarı alanına yerleşmeye çalışıyor.
Sporting, ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı.
Sporting Lizbon 3 - Beşiktaş 0
40.dk: GOL: Paulinho ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı ve topu direk dibinden ağlara yolladı.
Sporting Lizbon 2 - Beşiktaş 0
GOL! 38.dk: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Pedro Goncalves, vuruş açısını yaratıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi.
Sporting Lizbon 1 - Beşiktaş 0
31.dk: GOL: Penaltı atışını kullanan Pedro Goncalves topu ağlara gönderdi.
22.dk: Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Esgaio'nun içeriye çevirdiği top savunmadan döndü.
4.dk: Sporting uzun bir topla savunma arkasına sarkmak istedi. Ersin ceza sahası dışına çıkarak topu uzaklaştırdı.
1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş....
İLK 11'LER
Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman
SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 23:00'da başladı.. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.