Sporting Lizbon Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. İstanbul’da gerçekleşen ilk mücadelede kendi sahasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğuna devam edebilmek için gözünü galibiyete dikti. Takımını bu zorlu mücadelede yalnız bırakmayan BJK’li taraftarlar ise ‘Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?’ araştırması yapmaya başladı. İşte, BJK maçını şifresiz veren kanallar ve CBC Sport’u izleme yöntemi…

SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting Lizbon Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.00’te başlayacak. Rus hakem Sergei Karasev’in yönettiği karşılaşma, dijital yayın platformu Exxen’de canlı olarak yayınlanacak.

S. LIZBON-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

S. Lızbon: Adan, Paulınho, Sarabıa, Pote, Reıs, Nunes, Palhınha, Porro, Feddal, Coates, Inacıo,

Beşiktaş: Ersin, Kenan, Ların, Salih, Atıba, Ghezzal, Josef, Umut, Montero, Welınton, Necip

BJK MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Sporting Lizbon BJK maçı şifresiz CBC Sport TV kanalından izlenebilecek.

BJK maçını şifresiz izleyebilmek için;

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500



