Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby, beklentilerin çok altında kalmıştı. Sadece hızıyla dikkat çeken Diaby, gol ve asist yollarında çok etkisiz kalınca Beşiktaş'taki dönemi oldukça sönük geçti. Beşiktaş'ın 5 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği oyuncu, kulübüne geri dönecek.

Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre, Diaby, Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim tarafından yeniden denenmek üzere çağrıldı.

Lizbon, Diaby'nın performansına göre oyuncuyu kadroda tutacak ya da talipleri olan Club Brugge veya Standard Liege'e gönderecek.

Diaby'nin özel röportajı