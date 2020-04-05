Sporting Lizbon, Beşiktaş'a kiraladığı Diaby'ye bir şans daha verecek
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim tarafından bir kez daha denenecek. Diaby, Sporting'e geri dönecek.
05 Nisan 2020, Pazar 13:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby, beklentilerin çok altında kalmıştı. Sadece hızıyla dikkat çeken Diaby, gol ve asist yollarında çok etkisiz kalınca Beşiktaş'taki dönemi oldukça sönük geçti. Beşiktaş'ın 5 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği oyuncu, kulübüne geri dönecek.
Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre, Diaby, Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim tarafından yeniden denenmek üzere çağrıldı.
Lizbon, Diaby'nın performansına göre oyuncuyu kadroda tutacak ya da talipleri olan Club Brugge veya Standard Liege'e gönderecek.
Diaby'nin özel röportajı