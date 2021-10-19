Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk dakikalarına baskılı başlayan siyah beyazlılar, kornerlerden gelen gollere engel olamazken sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Bu mağlubiyetin ardından grupta puansız son sırada yer alan Beşiktaş'ta taraftarlardan protesto sesleri yükseldi.

Maç boyunca takımlarına büyük destek veren siyah beyazlı taraftarlar, son anlara doğru iki futbolcuyu ıslıkladı.

Vodafone Park'ta tribünler dördüncü golün hemen ardından iki oyuncuyu ıslıkla protesto etmeye başladı.

Beşiktaş taraftarının hedefinde Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar dördüncü golün ardından her iki futbolcuyu da ayaklarına her top geldiğinde ıslıkladı.

Öte yandan tribünler maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı.

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