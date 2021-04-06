Çocukluk Sporun çocuklar üzerindeki etkisi

Sporun çocuklar üzerindeki etkisi

Çocukluk

Sporun çocuklar üzerindeki etkisi

Klinik Psikolog Dilara Yüksekbaş, sporun çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsetti.

06 Nisan 2021, Salı 13:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor aktivitelerine katılım, hayatımızda önemli ve sosyal olarak bağlayıcı bir rol oynar. Bu katılım yaşam döngüsü boyunca önemlidir ancak sağlık, hastalıkların önlenmesi ve psikolojik iyilik halinin potansiyel olarak iyileştirilmesi için çocuk, ergen ve genç yetişkin nüfusta en kritik olanıdır. Spor aktivitelerine dâhil olmak, çocukların sağlıklı egzersizler yapmalarına, fiziksel becerilerini geliştirmelerine, arkadaş edinmelerine, eğlenmelerine, takım çalışması ile arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerine, adil oynamayı öğrenmelerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine destek olur. Spor aktivitelerine katılımın çocukların psikolojik gelişimleri üzerindeki etkilerine bakıldığında, psikososyal işlevselliklerinin ve duygu yönetim becerilerinin gelişmesine destek olduğu, ayrıca psikolojik sorunların görülme riskinin azalmasını sağladığı görülmektedir. Ebeveynler, çocuklarının spordan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için etkili bir rol üstlenmeli ve aktif olarak dâhil olmalılar. Ebeveynler, spor aktivitelerine katılan çocuklarına: n Duygusal destek ve olumlu geri bildirim sağlayarak, n Bazı oyunlara katılarak ve daha sonra onlar hakkında konuşarak, n Çocukları adına gerçekçi beklentilere sahip olarak, n Çocuklarının takım arkadaşlarıyla ve diğer ekip üyeleriyle olan deneyimlerini paylaşmasını teşvik ederek etkili bir destek sağlayabilirler.


İlgili Haberler
Sigarayı bırakın çocuklarınızı kanserden koruyun!


Yazarlarımızdan
Bircan Tavas
Çocuklarda kekemelik
Bircan Tavas
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Anne – çocuk etkinliklerinde yeni bir gün
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak mümkün mü?
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuktan proje, ebeveynden helikopter olur mu?