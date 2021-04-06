Sporun çocuklar üzerindeki etkisi

Spor aktivitelerine katılım, hayatımızda önemli ve sosyal olarak bağlayıcı bir rol oynar. Bu katılım yaşam döngüsü boyunca önemlidir ancak sağlık, hastalıkların önlenmesi ve psikolojik iyilik halinin potansiyel olarak iyileştirilmesi için çocuk, ergen ve genç yetişkin nüfusta en kritik olanıdır. Spor aktivitelerine dâhil olmak, çocukların sağlıklı egzersizler yapmalarına, fiziksel becerilerini geliştirmelerine, arkadaş edinmelerine, eğlenmelerine, takım çalışması ile arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerine, adil oynamayı öğrenmelerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine destek olur. Spor aktivitelerine katılımın çocukların psikolojik gelişimleri üzerindeki etkilerine bakıldığında, psikososyal işlevselliklerinin ve duygu yönetim becerilerinin gelişmesine destek olduğu, ayrıca psikolojik sorunların görülme riskinin azalmasını sağladığı görülmektedir. Ebeveynler, çocuklarının spordan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için etkili bir rol üstlenmeli ve aktif olarak dâhil olmalılar. Ebeveynler, spor aktivitelerine katılan çocuklarına: n Duygusal destek ve olumlu geri bildirim sağlayarak, n Bazı oyunlara katılarak ve daha sonra onlar hakkında konuşarak, n Çocukları adına gerçekçi beklentilere sahip olarak, n Çocuklarının takım arkadaşlarıyla ve diğer ekip üyeleriyle olan deneyimlerini paylaşmasını teşvik ederek etkili bir destek sağlayabilirler.





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