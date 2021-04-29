Spotify, 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı

Spotify, 2021'in ilk çeyreğine dair mali sonuçlarını yayınladı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde 11 milyon yeni kullanıcı platforma dahil oldu. Yeni kullanıcılarla birlikte, aylık aktif kullanıcı sayısı toplamda 356 milyona çıktı.

Spotify Premium kullanıcı sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %21 artarak 158 milyona çıktı.

Bunlara ek olarak şirket, 2.14 milyar euro çeyrek geliri elde etti. 2.14 milyar euro gelirin 1.93 milyarlık kısmı Spotify Premium'dan kazanıldı.

Aslında Spotify, podcast’lere yaptığı yatırımın karşılığını almış gibi görünüyor. Bu sayede reklam destekli gelirlerin ciddi anlamda arttığı belirtiliyor. Hatt yılın ilk üç ayında Spotify, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla podcast tüketim saatlerinde güçlü bir artış olduğunu belirtti. Şirket, ilk çeyrek sonunda platformda 2.6 milyon podcast olduğunu açıkladı.

Spotify, 2021'in 2. çeyreğinde ise aylık toplam 366 milyon-373 milyon kullanıcı ve 162 milyon-166 milyon Premium abone öngörüyor.



