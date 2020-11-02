Spotify abonelik ücretlerini arttıracak

Spotify, üyelik ücretlerine zam yapma kararı aldı. 320 milyon aktif kullanıcısı ve 144 milyon ücretli kullanıcısı olmasına rağmen zarar etmeye devam ediyor.

Şirket, yakın zamanda abonelik fiyatlarını artırmayı planladığını açıkladı. Açıklama, şirketin yatırımcıların ve medyanın toplandığı çağrı sırasında bizzat Spotify CEO'su tarafından yapıldı.

Spotify CEO'su Daniel Ek, Spotify'ın 'zengin içerikler' sayesinde önceye göre çok daha değerli olduğunu belirtti. CEO, bu sözlerinin ardından şirketin daha yüksek abonelik fiyatlarına sahip olabileceğini belirtti.

Daniel Ek, sözlerine "İşimizi büyütmek için fiyatı bir kaldıraç olarak ne zaman kullanabileceğimizi belirlemede en güvenilir sinyalin saat başına değer artışı olduğuna inanıyorum" ifadesini ekledi.

Türkiye özelinde konuşulan bir fiyat değişikliği şimdilik söz konusu değil. Bugün için Spotify'ın Türkiye'de istediği ücretler ise şöyle: