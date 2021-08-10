Spotify, AirPlay 2 teknolojisini desteklemek için çalışıyor

Kısa süre önce bir forum gönderisinde iOS uygulamasının AirPlay 2 için destek ekleyeceği açıklanmıştı. Ancak Spotify bunun yanlış olduğunu belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Spotify’ın Topluluk sayfalarından birindeki bir gönderi, AirPlay2 planlarımızla ilgili eksik bilgiler içeriyordu. Spotify, AirPlay2’yi destekleyecek ve bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz” ifadesi yer aldı.

AirPlay 2, çok odalı ses, Siri ses kontrolü ve çok çeşitli hoparlörler, televizyonlar ve akış hizmetlerinde oldukça geniş destek ile birlikte sunulmuştu.

Spotify, AirPlay 2 desteğinin uygulamaya ne zaman geleceğini hakkında resmi bir açıklama yapmadı.