Çevrimdışı ve telefonsuz bir ses deneyimi için Spotify’ın Apple Watch’a ‘İndir’ özelliğini kullanmak için

Saatinize indirmek istediğiniz müzik ve podcast’leri bulun

Çalma listesi, albüm ya da podcast yayınını seçin ve üç nokta (...) simgesine dokunun, sonrasında “Apple Watch’a İndirin” seçeneğini tıklayın.

İndirme durumunu takip etmek için saat içerisindeki İndirilenler bölümüne gidin.

Çalma listeleri, albümleri ya da podcast’leri kitaplığınıza indirdikten sonra, her birinin isminin yanında küçük yeşil oklar göreceksiniz.

Kulaklığınızı takın ve nerede olduğunuzun bir önemi olmaksızın sevdiğiniz içerikleri dinlemeye başlayın.

Kullanıcılar tarafından çok talep edilen bu özellik, Apple Watch'ta Spotify için halihazırda var olan bir dizi seçeneğe bir yenisi olarak ekleniyor. Apple Watch’ta yer alan diğer özellikler:

Bağlan ve Kontrol Et: Tüm kullanıcılar istedikleri içerikleri çalmak, duraklatmak ve şarkı ya da podcat’leri atlamak- gibi tüm kontrol özelliklerini kolayca sadece bileklerindeki saate dokunarak kullanabiliyor.

Streaming: Bir Premium kullanıcısıysanız, sevdiğiniz tüm içerikleri saatiniz üzerinden zaten dinleyebiliyorsunuz*. Şimdi ise telefonunuzu yanında almanıza bile gerek yok.

Siri entegrasyonu: Apple Watch'taki Siri desteğiyle, "Merhaba Siri" diyebilir ve ardından en sevdiğiniz şarkıları, sanatçıları, albümleri, çalma listelerini ve podcast'leri çalma komutunu verebilirsiniz. Ayrıca müzikleri "Beğenebilir", o anda neyin çaldığını sorabilir ve ses, şarkı atlama, çalma ve duraklatma gibi medya ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Tüm bu özellikler, kullanıcılar için gerçek bir çevrimdışı ve telefonsuz müzik deneyimi yaratıyor. Yeni çevrimdışı özellik, önümüzdeki haftalarda dünya genelinde tüm Premium kullanıcılara sunulacak.

Özellik watchOS 6.0+ (önerilen 7.1+) ile Apple Watch Series 3 veya sonraki bir sürümü gerektiriyor. Aynı zamanda iPhone'unuzda Spotify'ın en son sürümünün olduğundan emin olun.