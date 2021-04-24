Apple'ın ücretli abonelik podcast’lerini duyurmasının ardından, rakip Spotify'ın önümüzdeki hafta rakip bir hizmet sunacağı söyleniyor.

The Wall Street Journal kaynaklarına göre Spotify, önümüzdeki hafta benzer bir podcast aboneliği özelliğini açıklayacak. Spotify'ın podcast yaratıcılarının kendi fiyatlandırmalarını belirlemelerine de izin vereceğini söyleniyor. Hizmet kullanıma sunulduğunda, Spotify'ın iOS uygulamasının kullanıcıları bir web sitesi aracılığıyla abonelik için ödeme yapacak.

Apple geçtiğimiz günlerde, Mayıs ayında kullanıma sunulacak olan podcast abonelik sistemini duyurdu. Her abonelik için fiyatlandırma içerik oluşturucular tarafından belirlenecek. Şirket, yıllık sabit bir ücrete ek olarak içerik oluşturucuların abonelik gelirlerinden ilk yıl %30 daha sonrasında %15 kesinti de yapacak.



