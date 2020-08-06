Spotify, pandemi döneminde bağış toplayan sanatçılara global bir zemin sağlamak amacıyla nisan ayında Sanatçı Fon Toplama özelliğini hayata geçirmişti. Nisan ayından bu yana sanatçılar, 89 binden fazla bağış kampanyası ve 7 milyon tıklanma aldı. Bu özellik şimdi Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Sanatçılar kendi adına bağış toplayamıyor ancak seçtiği bağış kampanyasına bağış toplanmasını sağlayabiliyor. Seçenekler arasında henüz Türkiye’ye özgü bir bağış kampanyası bulunmuyor. Global bağış kampanyalarına yönlendirme yapılabiliyor.

Bağış kampanyası seçen sanatçıların profiline girdiğinizde üstte “Katkıda Bulunun” butonu bulunuyor. Bu butona basınca sanatçının seçtiği bağış kampanyasına yönlendiriliyorsunuz.

Spotify, Türkiye’deki bağış kampanyaları için İyzico ödeme platformuyla ile iş birliği yaptı.



