Spotify, Blend özelliğini tüm kullanıcılara açıyor

Spotify Blend özelliğini geçtiğimiz haziran ayında duyurmuştu. Bu özellik, kullanıcıların ve bir arkadaşlarının dinleme geçmişlerinden şarkılar çekerek bir çalma listesi oluşturuyor. Bu özellik bazı iyileştirmelerle tüm Spotify kullanıcılarına açılıyor.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, arkadaşları ile müzik zevkinin ne kadar uyduğunu görebilecek. Ayrıca yeni Blend özelliği, listelerini paylaşan her çifte özel yeni kapak görseli, müzik zevki eşleşme skoru ve sosyal medya üzerinde paylaşılabilir hikaye seçenekleri sunuyor.

Artık her bir Blend listesi oluşturulduğunda bir eşleşme puanı verilecek. Böylelikle iki arkadaşın müzik zevklerinin benzerliğini görmek mümkün olacak. Kullanıcılara listeye giren şarkı ve sanatçılarla ilgili eğlenceli bilgiler barındıran paylaşılabilir hikayeler de sunulacak. Blend çalma listelerinin kapakları özelleştirilebilecek.

Bu özelliği tüm Spotify kullanıcıları deneyebilecek. Ancak kimin müzik zevkinin hangi şarkıyı çalma listesine yerleştirdiğini sadece Spotify Premium aboneleri görebilecek.

Spotify kullanıcıları mobil uygulamanın “Sizin İçin sekmesinde” Blend oluştur yazısına dokunarak ve daha sonrasında da bir arkadaşlarını davet ederek kendi Blend çalma listelerini oluşturabilecek.