Spotify, bu ay platforma bir dizi yeni özellik ekleyecek

Spotify, hem Android hem de iOS uygulamalarına getireceği yeni güncellemeleri bir blog gönderisiyle duyurdu. Bu özellikler arasında kullanıcıların üç aya kadar Spotify dinleme geçmişine göz atmasına olanak tanıyan Son Oynatılanlar bölümü ve yeni podcast bölümü yer alıyor.

Son Oynatılanlar bölümü altında üç aya kadar olan dinleme geçmişine göz atmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik hem ücretsiz hem de premium kullanıcılara sunulacak.

Buna ek premium kullanıcıları, yeni ve ilgili podcast bölümlerini doğrudan ana ekrandan görüntüleyebilecek. Podcast'lerden yeni bölümler mavi bir noktayla işaretlenecek, daha önce başlamış olduğunuz bölümler ise ne kadar ilerlediğinizi gösteren bir ilerleme çubuğuyla listelenecek.

Bir diğer özellikte kullanıcılar, sevdikleri sanatçılardan müzikleri Home hub'ının üst kısmında yerleştirilecek yeni bir alan ile keşfedecek. Bu kısım, zamana duyarlı ve zevklerinize göre tepki veren kişiselleştirilmiş önerilerle desteklenecek.