Spotify çalma listeleri başka müzik uygulamalarına taşınamıyor
Spotify, artık başka müzik hizmetlerine çalma listelerinizi transfer etmenize izin vermiyor. Bu nedenle Spotify listelerinizi başka bir müzik hizmetine aktarmaya çalışırken sorunla karşılaşabilirsiniz.
13 Ekim 2020, Salı 12:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bahsi geçen sorun bir liste taşıma uygulaması olan SongShift’e Spotify’ın yaptığı uyarı ile ortaya çıktı. Buna göre Spotify üzerinden başka bir müzik hizmetine çalma listelerini transfer etmeye devam ederse yazılım araçlarına erişimi tamamen engellenecek. Buna SongShift haricindeki benzer uygulamalar da dahil. Ancak başka bir müzik hizmetinden Spotify’a çalma listesi transfer edilebiliyor.
Apple Music uygulamasında da liste transfer yapmak her iki yöne de açık.
Spotify’ın neden böyle bir politika izlediği bilinmiyor.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN