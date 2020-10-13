Spotify çalma listeleri başka müzik uygulamalarına taşınamıyor

Bahsi geçen sorun bir liste taşıma uygulaması olan SongShift’e Spotify’ın yaptığı uyarı ile ortaya çıktı. Buna göre Spotify üzerinden başka bir müzik hizmetine çalma listelerini transfer etmeye devam ederse yazılım araçlarına erişimi tamamen engellenecek. Buna SongShift haricindeki benzer uygulamalar da dahil. Ancak başka bir müzik hizmetinden Spotify’a çalma listesi transfer edilebiliyor.

Apple Music uygulamasında da liste transfer yapmak her iki yöne de açık.

Spotify’ın neden böyle bir politika izlediği bilinmiyor.