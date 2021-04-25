Bilim & Teknoloji Spotify çalma listesinde kraliçenin fotoğrafını kullandı, gözaltına alındı

Spotify çalma listesinde kraliçenin fotoğrafını kullandı, gözaltına alındı

Bilim & Teknoloji

Spotify çalma listesinde kraliçenin fotoğrafını kullandı, gözaltına alındı

Malezyalı grafik sanatçısı Fahmi Reza, Spotify'da oluşturduğu çalma listesine Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın fotoğrafını koyduğu ve şarkıları da içinde 'kıskançlık' kelimesi geçenlerden seçtiği için gözaltına alındı.

25 Nisan 2021, Pazar 09:29 Son Güncelleme:
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Malezya'da yaşayan grafik sanatçısı Fahmi Reza, Spotify'da oluşturduğu çalma listesinde kraliçenin fotoğrafını kullandığı için 'kraliçeye hakaret ettiği' gerekçesiyle gözaltına alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre Reza, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah daha önce bir takipçisine "Kıskandın mı?" yorumunu yapınca içerisinde 'kıskançlık' ifadesi geçen şarkılardan oluşan bir çalma listesi yaptı.

Oluşturduğu listede kraliçenin fotoğrafını koyan grafik sanatçısı ve aktivist Fahmi Reza, ülkenin kraliçesine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Malezya'nın 'halkı kışkırtma' ve 'iletişim' yasaları kapsamında soruşturulan Fahmi'nin Facebook hesabında da bir link paylaştığı belirtildi.

Fahmi, daha önce Başbakan Najib Razak'ı da palyaço olarak resmettiği için bir sene hapis cezasına çarptırıldığı, ancak daha sonra bu cezanın ertelendiği öğrenilmişti.

Aktivist 2018 yılında da başbakanın karikatürünü yayınladığı gerekçesiyle 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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