Spotify, Clubhouse’a Greenroom ile rakip olacak

Clubhouse’a rakip olarak geliştirilen Greenroom, iOS ve Android platformları için 135 ülke pazarında kullanıma sundu. Platformun, temel olarak Spotify çatısı altındaki Locker Room’un yenilenmiş versiyonu olduğu belirtildi. Locker Room, Spotify’ın Mart ayında Betty Labs’i satın almasıyla birlikte şirket bünyesine geçen spor içerikleri odaklı ve ses tabanlı bir sosyal ağı.

Greenroom, Spotify’ın halihazırda var olan 365 milyon ücretsiz ve Premium kullanıcısını hedefliyor. Kullanıcılar, Spotify giriş bilgilerini kullanarak uygulamada oturum açıp, sesli sohbetlere moderatörlük yapabiliyor veya dinleyici olarak konuk olabiliyor.

Spotify Greenroom ile birlikte Clubhouse dışında Twitter Spaces’a da rakip olacak. Facebook, Slack, LinkedIn, Reddit ve Discord gibi şirketler de benzer sesli sohbet odası platformları geliştirmek için çalışmaya devam ediyor.



