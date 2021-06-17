Bilim & Teknoloji Spotify, Clubhouse’a Greenroom ile rakip olacak

Spotify, Clubhouse’a Greenroom ile rakip olacak

Bilim & Teknoloji

Spotify, Clubhouse’a Greenroom ile rakip olacak

Spotify, Clubhouse benzeri yeni uygulaması Greenroom’u duyurdu. iOS ve Android için kullanıma sunulan uygulama üzerinden kullanıcılar, Spotify bilgilerini kullanarak sesli sohbetlere moderatörlük yapabiliyor ya da dinleyici olarak konuk olabiliyor.

17 Haziran 2021, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Clubhouse’a rakip olarak geliştirilen Greenroom, iOS ve Android platformları için 135 ülke pazarında kullanıma sundu.  Platformun, temel olarak Spotify çatısı altındaki Locker Room’un yenilenmiş versiyonu olduğu belirtildi. Locker Room, Spotify’ın Mart ayında Betty Labs’i satın almasıyla birlikte şirket bünyesine geçen spor içerikleri odaklı ve ses tabanlı bir sosyal ağı.

Greenroom, Spotify’ın halihazırda var olan 365 milyon ücretsiz ve Premium kullanıcısını hedefliyor. Kullanıcılar, Spotify giriş bilgilerini kullanarak uygulamada oturum açıp, sesli sohbetlere moderatörlük yapabiliyor veya dinleyici olarak konuk olabiliyor.  

Spotify Greenroom ile birlikte Clubhouse dışında Twitter Spaces’a da rakip olacak. Facebook, Slack, LinkedIn, Reddit ve Discord gibi şirketler de benzer sesli sohbet odası platformları geliştirmek için çalışmaya devam ediyor.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Cebi serinleten 20 yazlık öneri
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?