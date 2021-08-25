Spotify dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkı ve podcast’leri açıkladı
Dünya genelinde Olivia Rodrigo’nun 'good 4 u' adlı şarkısı 2021 yazına damga vururken, Türkiye’de yaz aylarına Ezhel’in Bul Beni şarkısı eşlik etti. 2021 yazında dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayını The Joe Rogan Experince olurken, Türkiye’de ise Merdiven Altı Terapi yaz aylarında ilk sıraya yerleşti
25 Ağustos 2021, Çarşamba 08:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan “good 4 u” oldu. “good 4 u”, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran “good 4 u” aynı zamanda, 325,000’den fazla çalma listesinin adında yer aldı.
Türkiye’de yaz aylarında yine rap rüzgarı esti. Ezhel’in Bul Beni adlı şarkısı 2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkı olurken, Ezhel’i sırasıyla Sefo’nun Bilmem Mi?, UZI’nin Krvn, Bedo ve Patron’nun Ölebilirim, şarkıları izledi. Edis’in Martılar adlı şarkısı ise listenin beşinci sırasına yerleşerek, 2021 yazının TOP 5 şarkı listesindeki tek pop şarkısı oldu.
Türkiye’de 2021 yazına eşlik eden podcast’ler sırasıyla Merdiven Altı Terapi, Kendine İyi Davran gibi insanın kendi içsel yolculuğuna odaklanan yayınlar olurken, üçüncü sırada ise mitoloji meraklılarına seslenen Mitolojik İnciler yer aldı. 2021 yazına TOP 5 podcast listesinde dördüncü sırada Fularsız Entellik, beşinci sırada Yeşim’in ŞifaEvi gibi yaza anlam katan podcast yayınları eşlik etti.
2021 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
- “good 4 u” by Olivia Rodrigo
- “Beggin’” by Måneskin
- “Todo De Ti” by Rauw Alejandro
- “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X
- “Kiss Me More” by Doja Cat, SZA
- “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber
- “Yonaguni” by Bad Bunny
- “Bad Habits” by Ed Sheeran
- “Butter” by BTS
- “Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa
- “deja vu” by Olivia Rodrigo
- “I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin
- “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber
- “traitor” by Olivia Rodrigo
- “Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra
- “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd
- “drivers licence” by Olivia Rodrigo
- “happier” by Olivia Rodrigo
- “Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
- “Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf
2021 yazında dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınları:
- The Joe Rogan Experience
- Crime Junkie
- Call Her Daddy
- The Daily
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Gemischtes Hack
- TED Talks Daily
- Anything Goes with Emma Chamberlain
- Audice Wellness Services
- NPR News Now
2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar :
- Bul Beni - Ezhel
- Bilmem Mi? - Sefo
- Krvn - UZI
- Ölebilirim - Bedo,Patron
- Martılar - EDIS
- Dua - Güneş, UZI
- ralli - Lvbel C5, Batuflex
- Lütfen - cakal
- Umrumda Değil - UZI
- Beggin' - Måneskin
- Seni Dert Etmeler - Madrigal
- Barbar - Kaan Boşnak
- Alaz Alaz - Buray
- Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
- Kanunlar Gibi - Derya Uluğ
- I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin
- Bonita - Sefo, Reynmen
- Yaz Gülü - Yalın
- Makina - UZI
2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:
- Merdiven Altı Terapi
- Kendine İyi Davran
- Mitolojik İnciler
- Fularsız Entellik
- Yeşim'in ŞifaEvi
- Barış Özcan ile 111 Hz
- O Tarz Mı?
- Nasıl Olunur
- Ceylül Podcast!
- Bu Mu Yani?