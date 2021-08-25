2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan “good 4 u” oldu. “good 4 u”, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran “good 4 u” aynı zamanda, 325,000’den fazla çalma listesinin adında yer aldı.

Türkiye’de yaz aylarında yine rap rüzgarı esti. Ezhel’in Bul Beni adlı şarkısı 2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkı olurken, Ezhel’i sırasıyla Sefo’nun Bilmem Mi?, UZI’nin Krvn, Bedo ve Patron’nun Ölebilirim, şarkıları izledi. Edis’in Martılar adlı şarkısı ise listenin beşinci sırasına yerleşerek, 2021 yazının TOP 5 şarkı listesindeki tek pop şarkısı oldu.

Türkiye’de 2021 yazına eşlik eden podcast’ler sırasıyla Merdiven Altı Terapi, Kendine İyi Davran gibi insanın kendi içsel yolculuğuna odaklanan yayınlar olurken, üçüncü sırada ise mitoloji meraklılarına seslenen Mitolojik İnciler yer aldı. 2021 yazına TOP 5 podcast listesinde dördüncü sırada Fularsız Entellik, beşinci sırada Yeşim’in ŞifaEvi gibi yaza anlam katan podcast yayınları eşlik etti.

2021 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

“good 4 u” by Olivia Rodrigo

“Beggin’” by Måneskin

“Todo De Ti” by Rauw Alejandro

“MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X

“Kiss Me More” by Doja Cat, SZA

“STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber

“Yonaguni” by Bad Bunny

“Bad Habits” by Ed Sheeran

“Butter” by BTS

“Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa

“deja vu” by Olivia Rodrigo

“I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin

“Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber

“traitor” by Olivia Rodrigo

“Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra

“Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd

“drivers licence” by Olivia Rodrigo

“happier” by Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

“Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf

2021 yazında dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınları:

The Joe Rogan Experience

Crime Junkie

Call Her Daddy

The Daily

Armchair Expert with Dax Shepard

Gemischtes Hack

TED Talks Daily

Anything Goes with Emma Chamberlain

Audice Wellness Services

NPR News Now

2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar :

Bul Beni - Ezhel

Bilmem Mi? - Sefo

Krvn - UZI

Ölebilirim - Bedo,Patron

Martılar - EDIS

Dua - Güneş, UZI

ralli - Lvbel C5, Batuflex

Lütfen - cakal

Umrumda Değil - UZI

Beggin' - Måneskin

Seni Dert Etmeler - Madrigal

Barbar - Kaan Boşnak

Alaz Alaz - Buray

Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut

Kanunlar Gibi - Derya Uluğ

I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin

Bonita - Sefo, Reynmen

Yaz Gülü - Yalın

Makina - UZI

2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

Merdiven Altı Terapi

Kendine İyi Davran

Mitolojik İnciler

Fularsız Entellik

Yeşim'in ŞifaEvi

Barış Özcan ile 111 Hz

O Tarz Mı?

Nasıl Olunur

Ceylül Podcast!

Bu Mu Yani?







