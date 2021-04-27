Spotify, Facebook uygulaması içinde yeni bir mini oynatıcı sunacak

Spotify abonesiyseniz, arada sırada Facebook'ta şarkıları paylaşma ihtimaliniz olabilir. Şimdiyse Spotify, Facebook için yeni bir mini oynatıcısı özelliğini piyasaya sürecek.

Bu, Facebook'ta gezinirken Spotift üzerinden herhangi bir şarkıyı dinlemenizi sağlayan mini bir oynatıcı. Böylece şarkılarınızın tadını çıkarırken Facebook’ta yaptığınız şeyi yapmaya devam edebileceksiniz.

Bu özellik henüz dünya çapında mevcut değil. Ancak Spotify'a göre özellik kısa süre içinde tüm dünyada etkin hale gelecek.