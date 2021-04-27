Spotify, Facebook uygulaması içinde yeni bir mini oynatıcı sunacak
Spotify, Facebook için yeni bir mini oynatıcısı özelliğini piyasaya sürecek. Facebook haber kaynağında gezinirken müzik veya podcast dinlemek isteyenler için sunulan mini oynatıcı, uygulamanın içinden çıkmadan müzik dinlemeyi sağlıyor.
27 Nisan 2021, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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Spotify abonesiyseniz, arada sırada Facebook'ta şarkıları paylaşma ihtimaliniz olabilir. Şimdiyse Spotify, Facebook için yeni bir mini oynatıcısı özelliğini piyasaya sürecek.
Bu, Facebook'ta gezinirken Spotift üzerinden herhangi bir şarkıyı dinlemenizi sağlayan mini bir oynatıcı. Böylece şarkılarınızın tadını çıkarırken Facebook’ta yaptığınız şeyi yapmaya devam edebileceksiniz.
Bu özellik henüz dünya çapında mevcut değil. Ancak Spotify'a göre özellik kısa süre içinde tüm dünyada etkin hale gelecek.