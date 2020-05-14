Spotify, premium abonelik hizmetine daha fazla insanı çekmek için bugünden itibaren iki yeni fırsat sunuyor. Yeni kullanıcılar bugünden 30 Haziran'a kadar kaydolduklarında üç ay ücretsiz kullanım hakkınsa sahip olacak. Kampanya aile, öğrenci ve birey dahil olmak üzere tüm planlar için geçerlidir.

4 Nisan’dan önce premium aboneliklerini iptal eden kullanıcılar, Spotify’a geri döndükleri koşullarda 3 ay boyunca sadece 3 dolar ödeyecekler.

Teklifler, Spotify'ın Covid -19 pandemi devam ederken abonelik geliri elde etmeye devam etmesini sağlamaya çalıştığını gösteriyor.

Şirket , en son kazanç raporunda, reklam destekli gelirlerinin tahminlerinin altında kaldığını ve bunun sonucunda yıl içinde gelir azaldığını söyledi.

Spotify’ın kampanyasında 14 Nisan tarihini seçmesi, şirketin koronavirüs salgını ile kaybettiği üyeleri de işaret ediyor.

Yayınlanan son raporda, ABD’de Spotify aboneliğini iptal eden her 6 kişiden biri Covid - 19 ve beraberinde gelen ekonomik krizi neden göstererek aboneliğini iptal ettirdi.

Kampanyaların Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.







